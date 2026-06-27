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Pháp luật

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Vô cớ dùng vỏ chai gây thương tích cho người đi đường, 4 đối tượng bị khởi tố

Ngọc Văn

TPO - Thấy nhóm thanh niên chạy xe máy trên đường, 4 đối tượng ở TP. Huế nảy sinh ý định gây sự, dùng chai bia thủy tinh ném khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Công an xã Phú Vang vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Chí Tâm (SN 2004), Tôn Thất Nguyễn Trường Khang (SN 2008), Dương Quốc Hùng (SN 2009) và Nguyễn Văn Thiện Nhân (SN 2009), cùng trú tại xã Vinh Lộc, TP. Huế.

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Lực lượng chức năng tiến hành dựng hiện trường vụ án.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 17/6, nhóm đối tượng trên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trường Sa, đoạn qua thôn Lương Viện, xã Phú Vang. Khi phát hiện nhóm 3 thanh niên đi xe máy trên đường, cả nhóm nảy sinh ý định đuổi đánh.

Sau đó, các đối tượng chạy đến khu vực Lương Viện Quán lấy một thùng vỏ chai bia Huda bằng thủy tinh rồi đuổi theo nhóm thanh niên nói trên.

Trong quá trình truy đuổi, nhóm đối tượng liên tiếp ném các chai bia về phía những người đi xe máy. Hậu quả, một thanh niên bị thương và phải đưa đến Trung tâm Y tế Phú Vang cấp cứu, điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Vang khẩn trương vào cuộc. Sau quá trình điều tra, lực lượng công an đã làm rõ dấu hiệu phạm tội của các đối tượng kể trên.

Công an xã Phú Vang hiện tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
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