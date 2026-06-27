Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội tổng rà soát phương tiện của công nhân tại khu công nghiệp

Thanh Hà

TPO - Việc tổng rà soát nhằm xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện; đánh giá việc chấp hành các quy định về đăng ký xe, đăng kiểm, sang tên, thu hồi đăng ký, biển số, lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Phòng CSGT phối hợp với Công an cấp xã đang triển khai tổng rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, và xe tải tự đổ dưới 15.000kg; xe Limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định trên địa bàn.

1000036879.jpg
Lực lượng chức năng rà soát tại khu công nghiệp, doanh nghiệp.

Đợt tổng rà soát nhằm xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện; đánh giá việc chấp hành các quy định về đăng ký xe, đăng kiểm, sang tên, thu hồi đăng ký, biển số, lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Nội dung tập trung kiểm tra tình trạng đăng ký xe, việc thực hiện thủ tục sang tên khi chuyển quyền sở hữu, nguồn gốc xuất xứ, tình trạng quản lý, sử dụng và điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện sang tên, phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục và khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

1000036880.jpg

Đối với xe tải tự đổ dưới 15.000kg, xe Limousine và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, nội dung kiểm tra tập trung vào thông tin chủ xe, niên hạn sử dụng, điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái xe; đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như cơi nới thùng xe, cải tạo công năng trái phép, không thực hiện đổi biển số nền vàng hoặc hoạt động kinh doanh vận tải không đúng quy định.

Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và người dân tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng thực hiện công tác rà soát. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Thanh Hà
#Rà soát xe mô tô của công nhân #Rà soát xe Limousine #Xe kinh doanh vận tải #Phương tiện chưa sang tên đổi chủ #Cảnh sát giao thông Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe