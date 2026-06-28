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Sức khỏe

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Máy đếm số giọt dịch truyền ‘made in Cà Mau’ giá rẻ, giảm áp lực cho điều dưỡng

Tân Lộc

TPO - Từ thực tế điều dưỡng mất nhiều thời gian căn chỉnh tốc độ truyền dịch bằng tay, nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã chế tạo thành công máy đếm số giọt dịch truyền với chi phí chỉ khoảng 2 triệu đồng. Thiết bị không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong truyền dịch mà còn góp phần giảm áp lực cho nhân viên y tế và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Clip: Máy đếm số giọt dịch truyền "made in Cà Mau".

Truyền dịch là kỹ thuật điều trị phổ biến tại các cơ sở y tế, đặc biệt với bệnh nhân nặng, người cần cấp cứu hoặc không thể sử dụng thuốc qua đường uống. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả điều trị, tốc độ truyền dịch phải được kiểm soát chặt chẽ theo đúng y lệnh của bác sĩ cho từng bệnh nhân cụ thể.

Thực tế tại nhiều bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, điều dưỡng vẫn phải điều chỉnh tốc độ truyền dịch bằng phương pháp thủ công, sử dụng đồng hồ để đếm số giọt trong một phút.

Theo thống kê của bệnh viện, trung bình mỗi ngày tại một khoa có khoảng 60 bệnh nhân truyền dịch trong buổi sáng, điều dưỡng có thể mất tổng thời gian tới gần 3 giờ đồng hồ chỉ để đếm và điều chỉnh số giọt truyền. Việc này ảnh hưởng đáng kể đến thời gian dành cho các hoạt động chăm sóc người bệnh khác.

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Máy đếm số giọt dịch truyền "made in Cà Mau" có chi phí chế tạo khoảng 2 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với các máy truyền dịch điện tử trên thị trường.

Từ nhu cầu thực tế trong công tác điều trị, thạc sĩ Huỳnh Minh Dương - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cùng nhóm cộng sự đã bắt tay nghiên cứu, chế tạo thành công máy đếm số giọt dịch truyền "made in Cà Mau".

Với máy đếm số giọt này của nhóm nghiên cứu, chỉ cần ghi nhận 4 giọt dịch đầu tiên, thiết bị sẽ hiển thị kết quả đếm bình quân trong 1 phút để điều dưỡng nhanh chóng điều chỉnh đúng tốc độ truyền theo y lệnh. Nhờ vậy, điều dưỡng rút ngắn thời gian căn chỉnh, có thêm thời gian theo dõi, chăm sóc người bệnh thay vì phải tập trung vào việc đếm giọt truyền dịch như trước.

Đang chăm sóc người thân tại Khoa Lão học (Bệnh viện Đa khoa Cà Mau), bà Phan Thị Chanh (ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) cho biết, trước đây khi vào viện chăm người thân đều thấy điều dưỡng phải vừa nhìn đồng hồ vừa đếm giọt truyền, có khi mất tới nửa phút, 1 phút mới xong. Nay thấy máy đếm này chỉ vài giây đã điều chỉnh xong, rất thuận tiện.

Không chỉ hỗ trợ nhân viên y tế, máy đếm số giọt dịch truyền còn có ưu điểm giá thành thấp. Theo nhóm nghiên cứu, mỗi máy có chi phí chế tạo khoảng 2 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với các máy truyền dịch điện tử đang sử dụng trên thị trường có giá khoảng 30-40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thiết bị có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ mang đi, trong khi máy truyền dịch điện tử thường được lắp cố định tại mỗi giường. Điều này giúp các bệnh viện có thể đầu tư số lượng lớn với chi phí hợp lý hơn.

Sau khi đánh giá hiệu quả thực tế, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã quyết định triển khai thiết bị trên phạm vi toàn bệnh viện, hỗ trợ kinh phí để nhóm nghiên cứu sản xuất thêm máy và tiếp tục cải tiến công năng.

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Thạc sĩ Huỳnh Minh Dương hướng dẫn nhân viên điều dưỡng sử dụng máy đếm số giọt dịch truyền.

Theo thạc sĩ Dương, nhóm đang nghiên cứu nâng cấp thiết bị, bổ sung chức năng theo dõi chính xác thể tích dịch truyền, tự động khóa khi truyền đủ lượng dịch theo cài đặt, cảnh báo khi phát hiện bọt khí trong dây truyền và gửi cảnh báo từ xa.

Đặc biệt, bác sĩ và điều dưỡng có thể theo dõi tốc độ truyền, lượng dịch còn lại của từng bệnh nhân ngay trên màn hình tại phòng trực. Khi dịch truyền sắp hết hoặc có bất thường, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo để nhân viên y tế kịp thời xử lý không cần liên tục đến từng giường bệnh kiểm tra.

Bác sĩ Trần Hoán Toàn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, bệnh viện rất ủng hộ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng cao. Sản phẩm máy đếm số giọt dịch truyền đang mang lại kết quả thấy rõ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tân Lộc
#máy đếm giọt #truyền dịch #điều dưỡng #Cà Mau #an toàn y tế #thiết bị y tế #công nghệ y tế

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