Ca mổ đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cứu người đàn ông nguy cơ liệt hai chân

TPO - Chỉ ít giờ sau khi chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên, kịp thời cứu một bệnh nhân bị chấn thương cột sống nghiêm trọng có nguy cơ liệt hai chân. Thành công này không chỉ mở ra cơ hội phục hồi vận động cho người bệnh mà còn khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện ngay trong ngày đầu tiếp nhận khám, chữa bệnh.

Đêm 26/6, phòng mổ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sáng đèn để thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên tại cơ sở mới. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu khả năng vận hành đồng bộ của bệnh viện ngay từ những giờ đầu đi vào hoạt động.

Bệnh nhân là anh C.M.Q. (51 tuổi, trú tại phường Nam Định), được đưa đến bệnh viện sau khi bị ngã từ thang cao khoảng 2 m trong lúc lao động vào khoảng 16h cùng ngày. Sau tai nạn, người bệnh đau dữ dội vùng thắt lưng và vùng mông, kèm theo tê bì, yếu cả hai chân.

Ca mổ đầu tiên tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Chỉ khoảng một giờ sau tai nạn, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả cho thấy người bệnh bị vỡ thân đốt sống thắt lưng L3 mất vững, chèn ép thần kinh gây liệt hai chi dưới. Đây là tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn tới liệt vĩnh viễn.

Sau khi hội chẩn với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, ê-kíp điều trị đã thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Khoảng 5 giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ.

Ca phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống làm phẫu thuật viên chính, cùng sự tham gia của các bác sĩ Trịnh Bá Thắng và Phạm Tiến Khoa. Công tác gây mê hồi sức do TS.BS Nguyễn Hồng Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức, phụ trách cùng bác sĩ Đào Mạnh Hùng.

Ca mổ cứu người đàn ông thoát cảnh liệt 2 chân.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật, ê-kíp đã thực hiện thành công việc giải ép thần kinh, nắn chỉnh và cố định cột sống, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi chức năng vận động của người bệnh.

Theo BSCKII Nguyễn Đức Hoàng, yếu tố quyết định thành công của ca mổ là bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm và được phẫu thuật ngay trong “thời gian vàng”.

Bác sĩ Hoàng cho biết, với những trường hợp chấn thương cột sống có chèn ép thần kinh, mỗi phút đều có ý nghĩa quan trọng. Việc chẩn đoán nhanh, hội chẩn kịp thời và can thiệp phẫu thuật khẩn cấp đã góp phần hạn chế tối đa tổn thương thứ phát đối với tủy sống và rễ thần kinh. Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân đã cử động được cả hai chân, đây là tín hiệu tích cực cho quá trình hồi phục tiếp theo.

Đảm nhiệm gây mê cho ca mổ đầu tiên, TS.BS Nguyễn Hồng Thủy cho biết toàn bộ quy trình gây mê hồi sức được triển khai khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn. Theo ông, mọi công tác chuẩn bị cho hoạt động phẫu thuật đã được bệnh viện hoàn tất trước ngày khai trương, đồng thời sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa từ cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, ngoại khoa đến gây mê hồi sức đã giúp ca mổ diễn ra đúng kế hoạch và đạt kết quả như mong đợi.

Bệnh nhân tỉnh táo sau ca mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, đã cử động được hai chân và được chuyển về Khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi, điều trị. Các bác sĩ đánh giá diễn biến sau mổ đang tiến triển thuận lợi. Nếu quá trình phục hồi chức năng diễn ra tốt, người bệnh có nhiều cơ hội lấy lại khả năng vận động và trở lại sinh hoạt bình thường.

Chia sẻ về ca phẫu thuật đầu tiên tại cơ sở mới, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn cũng như khả năng vận hành đồng bộ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngay từ ngày đầu hoạt động.

Theo ông, thành công của ca mổ cho thấy cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các ca bệnh nặng với chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính tại Hà Nội. Điều này giúp người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận được tiếp cận các kỹ thuật y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian chuyển viện trong những tình huống cấp cứu, qua đó gia tăng cơ hội cứu sống và phục hồi cho người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, việc triển khai thành công ca phẫu thuật đầu tiên không chỉ là cột mốc của riêng cơ sở Ninh Bình mà còn khẳng định hiệu quả của chủ trương đưa kỹ thuật y tế tuyến cuối đến gần người dân. Khi các dịch vụ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị kỹ thuật cao được triển khai ngay tại địa phương, người bệnh có cơ hội được can thiệp trong “thời gian vàng”, nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.