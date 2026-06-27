Công an TPHCM khởi tố, bắt giam thêm 51 bị can lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ’

TPO - Quá trình mở rộng điều tra chuyên án 'hợp đồng kỳ nghỉ', Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Clip Công an TPHCM bắt các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh) được tổ chức và vận hành theo phương thức tương tự các doanh nghiệp đã bị xử lý trước đây. Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Metaland để mở rộng hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng bị công an triệt phá.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý các nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, telesale và đứng tên đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Dưới các đối tượng này là hệ thống quản lý, trưởng nhóm và nhân viên được phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn từ tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng xây dựng quy trình khép kín để dẫn dụ khách hàng. Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu cá nhân mời người dân tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho nhân viên kinh doanh tiếp cận.

Một bản hợp đồng của công ty.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất, quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều cam kết hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và liên tục tạo sức ép bằng các chương trình ưu đãi có thời hạn để khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng, thanh toán.

Đáng chú ý, doanh nghiệp niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng cho phép nhân viên chủ động giảm giá trong khung quy định nhằm tạo cảm giác khách hàng được hưởng ưu đãi đặc biệt. Sau khi khách hàng thanh toán, công ty còn chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên” để tạo lòng tin. Tuy nhiên, thực chất doanh nghiệp này không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng; khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã đóng nhằm hạn chế khiếu nại và tiếp tục lôi kéo thêm nạn nhân.

Công an làm việc tại công ty lừa đảo kỳ nghỉ.

Cơ quan điều tra cũng xác định các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp để đối phó với cơ quan chức năng khi vụ việc bị phát hiện. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền cũng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra...

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland; đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng thuộc Ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty để phục vụ điều tra.