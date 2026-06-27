Miễn dịch trị liệu kết hợp y học hạt nhân mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư

TPO - Ứng dụng miễn dịch trị liệu kết hợp với y học hạt nhân, sinh học phân tử, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại đang tạo nên bước đột phá trong điều trị ung thư, mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa cho người bệnh. Đây được đánh giá là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư.

Thông tin được nhấn mạnh tại Hội nghị Khoa học Quốc tế “Cập nhật tiến bộ trong miễn dịch trị liệu - ung thư và y học hạt nhân năm 2026” do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 27/6.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết ung thư vẫn là một trong những thách thức y tế lớn nhất của Việt Nam cũng như thế giới. Theo số liệu GLOBOCAN 2022, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 182.000 ca mắc mới và trên 122.000 trường hợp tử vong do ung thư. Gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh và gia đình mà còn tạo sức ép lớn đối với hệ thống y tế, từ công tác quản trị bệnh viện, đào tạo nhân lực đến nghiên cứu khoa học và tổ chức mạng lưới chăm sóc ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu.

Theo Thứ trưởng, số ca mắc mới liên tục tăng đòi hỏi ngành y tế phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp chẩn đoán và điều trị theo hướng chính xác, cá thể hóa. Trong bối cảnh đó, miễn dịch trị liệu kết hợp với các thành tựu của y học hạt nhân, sinh học phân tử, xạ trị hiện đại và chẩn đoán hình ảnh đang tạo nên bước tiến mang tính cách mạng trong điều trị ung thư. Những tiến bộ này không chỉ giúp kéo dài thời gian sống mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc Bệnh viện Bạch Mai tổ chức diễn đàn khoa học quốc tế, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia trong nước tiếp cận những thành tựu mới của y học thế giới, đồng thời khẳng định năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của y học Việt Nam.

Một trong những dấu mốc quan trọng của hội nghị là lễ công bố thành lập Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, do GS.TS Phạm Cẩm Phương làm Viện trưởng.

GS.TS Phạm Cẩm Phương nhận quyết định bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai



Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, việc thành lập Viện không chỉ ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong hơn nửa thế kỷ qua đối với công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới. Ông kỳ vọng Viện sẽ trở thành trung tâm chuyên sâu, giữ vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực ung thư học và y học hạt nhân của khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thứ trưởng đề nghị Viện phát huy mô hình viện trong bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa giữa ung thư học, y học hạt nhân, sinh học phân tử và chẩn đoán hình ảnh nhằm tối ưu hóa các phác đồ điều trị cá thể hóa. Cùng với đó là đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật để người dân ở các tuyến y tế đều có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, cập nhật những tiến bộ mới nhất của y học thế giới.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, điều trị ung thư đang bước vào kỷ nguyên của y học chính xác. Nếu trước đây việc điều trị chủ yếu dựa trên ba trụ cột gồm phẫu thuật, hóa trị và xạ trị thì hiện nay xu hướng là lựa chọn phương pháp điều trị dựa trên đặc điểm sinh học, miễn dịch và di truyền của từng người bệnh.

Ông cho rằng đây là sự chuyển đổi từ mô hình “một phác đồ cho nhiều người” sang điều trị cá thể hóa. Những công nghệ như miễn dịch trị liệu, điều trị nhắm trúng đích, sinh học phân tử, giải trình tự gen thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là y học hạt nhân đang mở ra nhiều cơ hội mới trong phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và nâng cao hiệu quả điều trị.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, y học hạt nhân, ung thư học, sinh học phân tử, miễn dịch trị liệu, xạ trị hiện đại và trí tuệ nhân tạo sẽ là những trụ cột quan trọng trong mô hình bệnh viện đa khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu của Bệnh viện Bạch Mai là một trong những đơn vị tiên phong trong ứng dụng các kỹ thuật PET/CT, SPECT/CT, Theranostics, điều trị phóng xạ nhắm trúng đích, sinh học phân tử và y học chính xác. Sau hơn 55 năm phát triển, đơn vị đã trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước trong lĩnh vực y học hạt nhân và ung thư học, tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển Viện theo hướng hiện đại, đồng bộ và đa chuyên khoa.

Theo GS.TS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai, hội nghị năm nay thu hút hơn 1.500 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến là các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ y tế đến từ nhiều bệnh viện lớn trên cả nước, cùng các chuyên gia đến từ Pháp và Trung Quốc.

Hội nghị thu hút nhiều chuyên gia quốc tế tham dự.

Trong khuôn khổ hội nghị, 116 báo cáo khoa học đã được trình bày, tập trung vào các lĩnh vực như miễn dịch trị liệu ung thư, dấu ấn sinh học, điều trị cá thể hóa, phối hợp đa mô thức, ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị, kỹ thuật hình ảnh hiện đại, chăm sóc giảm nhẹ và an toàn người bệnh.

Các chuyên gia cũng cập nhật nhiều tiến bộ mới về thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, liệu pháp tế bào CAR-T, ứng dụng dấu ấn sinh học trong lựa chọn điều trị cũng như chiến lược xử trí các tác dụng không mong muốn liên quan đến miễn dịch. Trong lĩnh vực y học hạt nhân, các kỹ thuật PET/CT, SPECT/CT cùng mô hình Theranostics được đánh giá đang góp phần phát hiện sớm tổn thương ở mức độ chuyển hóa, đồng thời hỗ trợ điều trị trúng đích bằng các đồng vị phóng xạ như I-131 và Lu-177, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống của người bệnh.