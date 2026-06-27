Lần đầu tiên vận hành hệ thống phẫu thuật robot đa kết nối quy mô toàn quốc

TPO - Thứ trưởng Bộ y tế Trần Văn Thuấn khẳng định robot không thay thế bác sĩ, song khi được triển khai bởi đội ngũ chuyên môn giỏi, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ này sẽ giúp nâng cao độ chính xác của từng quyết định điều trị, mở rộng khả năng của phẫu thuật viên và gia tăng niềm tin cho người bệnh.

Trước thềm đưa vào vận hành hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định robot không thể thay thế vai trò của người thầy thuốc, nhưng sẽ trở thành công cụ giúp mở rộng năng lực chuyên môn, nâng cao độ chính xác trong điều trị khi được vận hành bởi đội ngũ bác sĩ có trình độ, đạo đức và tư duy khoa học.

Robot giúp nâng cao độ chính xác trong điều trị.

Sáng 27/6 tại Hà Nội, Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao. Phát biểu tại sự kiện, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ cao vào khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Hình thành hệ sinh thái phẫu thuật robot đa kết nối đầu tiên

Điểm nhấn của hệ thống mới là mô hình hệ sinh thái phẫu thuật robot đa kết nối đầu tiên tại Việt Nam. Thay vì đầu tư riêng lẻ từng thiết bị, Vinmec xây dựng mạng lưới gồm nhiều hệ thống robot hiện đại hoạt động trên nền tảng thống nhất, liên thông giữa các bệnh viện trong toàn hệ thống.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Times City đóng vai trò trung tâm điều phối chuyên môn, kết nối với các trung tâm phẫu thuật robot tại Vinmec Smart City, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park, Vinmec Cần Thơ cùng các cơ sở khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế và các chuyên gia tại lễ khai trương sáng 27/6.

Đánh giá về mô hình này, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng việc đầu tư đồng bộ các hệ thống robot ở nhiều chuyên ngành như ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, thần kinh, cột sống… cho thấy chiến lược phát triển bài bản theo hướng đa chuyên khoa, đa cơ sở và gắn công nghệ với nhu cầu điều trị thực tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển được đặt ra trong các nghị quyết lớn của Trung ương về lấy người dân làm trung tâm của hệ thống y tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng, trong hệ thống y tế hiện đại, y tế công lập và y tế tư nhân không đối lập mà cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và đạo đức nghề nghiệp.

Ông cũng đánh giá cao định hướng của Vinmec khi xây dựng hệ sinh thái toàn diện gồm điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Theo ông, làm chủ công nghệ không chỉ là vận hành thành thạo robot mà còn phải làm chủ quy trình chuyên môn, dữ liệu lâm sàng, nghiên cứu khoa học, đào tạo và năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ y bác sĩ.

Hướng tới trung tâm đào tạo phẫu thuật robot của khu vực

Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, Vinmec cho biết sẽ phát triển mô hình phẫu thuật robot “3 trong 1” gồm cá thể hóa, tự động hóa và chuẩn hóa. Người bệnh được lập kế hoạch điều trị riêng trên nền tảng dựng hình và mô phỏng 3D trước mổ, được hỗ trợ bởi hệ thống robot tích hợp trí tuệ nhân tạo trong quá trình phẫu thuật và điều trị theo các tiêu chuẩn quốc tế.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết hệ thống trung tâm được xây dựng theo mô hình đa kết nối giữa các chuyên gia, bệnh viện và đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Mục tiêu không chỉ giúp người bệnh trong nước tiếp cận những thành tựu ngoại khoa hiện đại mà còn từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của y tế công nghệ cao và phẫu thuật chính xác trong khu vực.

Trong khi đó, PGS.TS.BS Phạm Văn Bình, Giám đốc hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec, cho rằng giá trị cốt lõi của trung tâm không chỉ nằm ở hệ thống robot hiện đại mà còn ở khả năng chuyển hóa công nghệ thành năng lực chuyên môn bền vững. Theo ông, đơn vị hướng tới xây dựng một trung tâm học thuật về phẫu thuật robot, kết hợp điều trị, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

PGS.TS.BS Phạm Văn Bình, Giám đốc hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec trình bày tại buổi lễ.

Sự ra đời của hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngoại khoa Việt Nam chuyển sang giai đoạn phát triển theo hướng phẫu thuật chính xác, cá thể hóa và ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam từng bước trở thành một trung tâm phẫu thuật robot của khu vực Đông Nam Á.

Vinmec cũng công bố thành lập Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Phẫu thuật Robot với nguồn tài trợ gần 300 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup. Quỹ được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt rào cản chi phí, mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến cho người dân trên cả nước, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chất lượng điều trị phải là thước đo cao nhất

Để hệ thống trung tâm phát huy hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu đặt chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh lên hàng đầu. Mọi chỉ định phẫu thuật bằng robot cần được đưa ra trên cơ sở bằng chứng khoa học, quy trình chuyên môn chặt chẽ và phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Theo ông, hiệu quả của phẫu thuật robot không nên được đánh giá bằng số lượng thiết bị hay số ca mổ, mà phải phản ánh qua kết quả điều trị, mức độ an toàn, khả năng phục hồi, chất lượng sống cũng như hiệu quả kinh tế đối với người bệnh.

Bên cạnh nhiệm vụ điều trị, hệ thống trung tâm cần trở thành đầu mối nghiên cứu và chuyển giao tri thức cho cộng đồng ngoại khoa trong nước thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sàng chất lượng, triển khai các nghiên cứu đa trung tâm và mở rộng hợp tác với các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao việc Vinmec công bố Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Phẫu thuật Robot ngay trong lễ khai trương, cho rằng đây là cách tiếp cận mang tính nhân văn, góp phần giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tiên tiến.

Ông cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, hướng dẫn chuyên môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, đồng thời yêu cầu mọi hoạt động đổi mới sáng tạo phải đi kèm quản trị tốt, tuân thủ pháp luật, bảo đảm an toàn, chất lượng và bảo vệ dữ liệu người bệnh.