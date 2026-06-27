Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm tại Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh

TPO - Ngày 27/6, Công an TP. Cần Thơ cho biết, đoàn liên ngành do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với công an, địa phương đã kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn và phát hiện nhiều sai phạm, như không phép, nhân viên không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt.

Tại cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ (TP. Cần Thơ), thời điểm kiểm tra, cơ sở này không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều vắng mặt.

Đoàn kiểm tra máy móc, sổ sách và các loại thuốc, vật tư y tế tại cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại phường Long Mỹ, TP. Cần Thơ. Ảnh: CA CT

​Nhân viên trực tiếp khám, chữa bệnh, can thiệp kỹ thuật răng cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ về điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có nhân viên chỉ có bằng cao đẳng thương mại điện tử. Không ai có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế đang sử dụng trên bệnh nhân.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các sai phạm trên, niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ để xử lý.

Một cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại Cần Thơ. Ảnh: CA CT

Hiện, trên địa bàn TP. Cần Thơ còn nhiều cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh. Tuy nhiên, trong ngày 26/6 đã đồng loạt đóng cửa, không hoạt động. Trong đó, một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động.

Trước đó, sau khi kiểm tra các cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, Sở Y tế Cần Thơ đã có quyết định đình chỉ hoạt động 12 tháng với 4 cơ sở thuộc hệ thống này, do hoạt động không có giấy phép. Dù đang trong thời gian đình chỉ hoạt động, nhưng một số cơ sở thuộc hệ thống này vẫn mở cửa đón khách.