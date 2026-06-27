Mỹ công bố video tập kích các mục tiêu quân sự Iran

TPO - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố video ghi lại cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran quanh eo biển Hormuz, khẳng định đây là đòn đáp trả sau vụ Tehran sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu thương mại.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 26/6 tuyên bố chiến dịch được tiến hành để đáp trả vụ Iran tấn công một tàu thương mại ở eo biển Hormuzy hôm 25/6.

"Máy bay Mỹ đã tấn công các kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran cũng như các trạm radar ven biển. Hành động gây hấn vô cớ nhằm vào tàu thuyền thương mại của lực lượng Iran rõ ràng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn", CENTCOM cho biết.

Mỹ công bố video tập kích các mục tiêu của Iran. Nguồn: CENTCOM

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã nhắm mục tiêu vào một số vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực để đáp trả các cuộc không kích của Washington. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa xác nhận thông tin này.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người tham gia đàm phán thỏa thuận với Iran được công bố tuần trước, cảnh báo Washington sẽ đáp trả cứng rắn nếu Tehran tiếp tục các hành động quân sự.

"Iran ký thỏa thuận ngừng bắn và chúng tôi đã tuân thủ. Nếu họ có bất đồng về cách thực hiện bản ghi nhớ, họ có thể trao đổi qua các kênh liên lạc. Nhưng vũ trang sẽ bị đáp trả bằng vũ trang", ông Vance viết trên mạng xã hội X.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump gọi vụ máy bay không người lái (UAV) Iran tấn công tàu hàng là "một hành vi vi phạm" đối với thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Theo ông Trump, Iran đã phóng ít nhất bốn UAV tấn công tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Một chiếc đã đánh trúng boong của một tàu chở hàng cỡ lớn, gây hư hại nhưng không khiến con tàu mất khả năng hoạt động. Ba UAV còn lại đã bị lực lượng Mỹ bắn hạ..

"Tàu vẫn tiếp tục hành trình, nhưng rõ ràng đây là một hành vi vi phạm đối với thỏa thuận ngừng bắn của chúng ta", ông Trump viết trên Truth Social.

Phát biểu sau đó tại Washington, Tổng thống Mỹ thừa nhận vụ việc cho thấy Iran vẫn duy trì được một phần năng lực quân sự sau nhiều tháng giao tranh.

"Họ vẫn còn khả năng tác chiến, dù không nhiều. Họ vẫn có thể khai hỏa và điều đó không thể được chấp nhận", ông nói.

Khi được hỏi liệu Mỹ có tiếp tục đáp trả quân sự hay không, ông Trump nói: "Các bạn sẽ sớm biết".

Đây là sự cố đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ về việc mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc đàm phán sâu hơn liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Vụ việc cũng làm lộ rõ những bất đồng giữa hai bên trong cách hiểu về thỏa thuận. Washington khẳng định tuyến hàng hải quốc tế phải được tự do lưu thông và không thu phí, trong khi Tehran cho rằng họ có quyền quản lý cũng như thu phí đối với các tàu đi qua vùng biển mà Iran tuyên bố kiểm soát.