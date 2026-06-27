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Pháp luật

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TPHCM: Chủ quán cà phê giả danh công an để lừa đảo nhiều người

An Yên

TPO - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam chủ quán cà phê “999” ở phường Bà Rịa với cáo buộc giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Vinh là chủ quán cà phê "999" trên đường Phạm Hùng, phường Bà Rịa. Từ tháng 12/2025- 5/2026, Vinh nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, tự xưng là cán bộ công an, VKSND và TAND nhằm tạo lòng tin với người dân.

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Bị can Nguyễn Thế Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TPHCM

Bằng thủ đoạn này, Vinh đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những người từng bị Nguyễn Thế Vinh lừa đảo nhanh chóng liên hệ Đội 6 (Cơ sở 2), Phòng Cảnh sát hình sự tại số 2 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa hoặc liên hệ Điều tra viên Ngô Văn Trung qua số điện thoại 0936.773.878 để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định.

An Yên
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