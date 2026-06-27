Khởi tố 3 đối tượng ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo để “dằn mặt”

TPO - Do mâu thuẫn từ trước, một người phụ nữ ở Nghệ An đã thuê hai người chuẩn bị chất bẩn, dùng xe gắn biển số giả ném vào cửa hàng quần áo giữa trung tâm phường Thành Vinh.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố 3 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, tối 1/6, hai đối tượng lạ mặt đã ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo Lan Đàm trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh), gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an lấy lời khai đối tượng Võ Thị Hằng.

Quá trình điều tra, đến ngày 19/6, lực lượng Công an đã bắt giữ Võ Thị Hằng (SN 1973, trú phường Vinh Lộc), Lê Văn Đại (SN 1984, trú xã Tân Kỳ) và Phạm Văn Ánh (SN 1998, trú phường Vinh Lộc).

Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với chủ cửa hàng, Võ Thị Hằng đã chuẩn bị hai xô chất bẩn và chở đến gần hiện trường bằng ô tô. Sau đó, Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh nhận chất bẩn, sử dụng xe máy gắn biển số giả đến ném vào cửa hàng nhằm “dằn mặt” chủ cơ sở rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đã tìm cách che giấu hành vi. Riêng Phạm Văn Ánh bỏ trốn ra ngoài tỉnh, buộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phải ra quyết định truy nã trước khi bắt giữ.

Đối tượng Lê Văn Đại và Phạm Văn Ánh tại cơ quan Công an.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.