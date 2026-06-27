Huggies chủ động kiểm nghiệm sản phẩm, không phát hiện formamide trong mẫu tã tại Việt Nam

Trước những quan tâm của người tiêu dùng về thông tin liên quan đến formamide trong tã trẻ em, Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam cho biết đã chủ động gửi các mẫu tã Huggies lưu hành tại Việt Nam đi kiểm nghiệm độc lập. Kết quả cho thấy không phát hiện formamide trong các mẫu được kiểm tra.

Những thông tin gần đây liên quan đến chất formamide trong tã trẻ em khiến nhiều phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn. Trước những quan tâm này, Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam (KCV) cho biết đã chủ động thực hiện kiểm nghiệm các sản phẩm tã Huggies được bán tại Việt Nam.

Thông báo của nhãn hàng Huggies tại Việt Nam (Ảnh: KCV).

Theo KCV, nhiều mẫu sản phẩm tã Huggies từ các lô hàng tại Việt Nam đã được gửi đến phòng thí nghiệm của Intertek, đơn vị kiểm nghiệm độc lập được quốc tế công nhận.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện formamide trong các mẫu tã Huggies Việt Nam. Việc kiểm tra được thực hiện theo các phương pháp kiểm nghiệm được quốc tế công nhận.

Đại diện KCV cho biết, bên cạnh việc kiểm nghiệm nói trên, doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý chất lượng xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát quá trình sản xuất đến kiểm tra thành phẩm nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn.

Công ty cũng cho biết đang áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nguyên liệu nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm và bảo đảm tuân thủ các quy định an toàn trong nước và quốc tế.

Kết quả kiểm nghiệm tại Intertek cho thấy các sản phẩm Huggies lưu hành trên thị trường Việt Nam không phát hiện formamide (Ảnh: KCV).

Thông báo của KCV nêu rõ: “Đối với mỗi bậc cha mẹ, sức khỏe của trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là nguyên tắc mà chúng tôi luôn tuân thủ mà không có bất kỳ thỏa hiệp nào”.

KCV khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, đồng thời ghi nhận các phản hồi từ người tiêu dùng để bảo đảm an toàn cho trẻ em sử dụng sản phẩm.

Intertek là tổ chức kiểm nghiệm, giám định và chứng nhận chất lượng hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Với hơn 140 năm kinh nghiệm, Intertek cung cấp các dịch vụ đánh giá an toàn, chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế thông qua mạng lưới phòng thí nghiệm tại nhiều quốc gia.