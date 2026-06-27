Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Huggies chủ động kiểm nghiệm sản phẩm, không phát hiện formamide trong mẫu tã tại Việt Nam

PV

Trước những quan tâm của người tiêu dùng về thông tin liên quan đến formamide trong tã trẻ em, Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam cho biết đã chủ động gửi các mẫu tã Huggies lưu hành tại Việt Nam đi kiểm nghiệm độc lập. Kết quả cho thấy không phát hiện formamide trong các mẫu được kiểm tra.

Những thông tin gần đây liên quan đến chất formamide trong tã trẻ em khiến nhiều phụ huynh lo ngại về vấn đề an toàn. Trước những quan tâm này, Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam (KCV) cho biết đã chủ động thực hiện kiểm nghiệm các sản phẩm tã Huggies được bán tại Việt Nam.

Thông báo của nhãn hàng Huggies tại Việt Nam (Ảnh: KCV).
Thông báo của nhãn hàng Huggies tại Việt Nam (Ảnh: KCV).

Theo KCV, nhiều mẫu sản phẩm tã Huggies từ các lô hàng tại Việt Nam đã được gửi đến phòng thí nghiệm của Intertek, đơn vị kiểm nghiệm độc lập được quốc tế công nhận.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện formamide trong các mẫu tã Huggies Việt Nam. Việc kiểm tra được thực hiện theo các phương pháp kiểm nghiệm được quốc tế công nhận.

Đại diện KCV cho biết, bên cạnh việc kiểm nghiệm nói trên, doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý chất lượng xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, kiểm soát quá trình sản xuất đến kiểm tra thành phẩm nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn.

Công ty cũng cho biết đang áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nguyên liệu nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm và bảo đảm tuân thủ các quy định an toàn trong nước và quốc tế.

Kết quả kiểm nghiệm tại Intertek cho thấy các sản phẩm Huggies lưu hành trên thị trường Việt Nam không phát hiện formamide (Ảnh: KCV).
Kết quả kiểm nghiệm tại Intertek cho thấy các sản phẩm Huggies lưu hành trên thị trường Việt Nam không phát hiện formamide (Ảnh: KCV).

Thông báo của KCV nêu rõ: “Đối với mỗi bậc cha mẹ, sức khỏe của trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là nguyên tắc mà chúng tôi luôn tuân thủ mà không có bất kỳ thỏa hiệp nào”.

KCV khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, đồng thời ghi nhận các phản hồi từ người tiêu dùng để bảo đảm an toàn cho trẻ em sử dụng sản phẩm.

Intertek là tổ chức kiểm nghiệm, giám định và chứng nhận chất lượng hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Với hơn 140 năm kinh nghiệm, Intertek cung cấp các dịch vụ đánh giá an toàn, chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế thông qua mạng lưới phòng thí nghiệm tại nhiều quốc gia.

PV
#Huggies #kiểm nghiệm #an toàn #formamide #Việt Nam #chất lượng

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe