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Giải trí

Fan Buitruonglinh chiếm vị trí 'đắc địa' ở concert Thanh xuân

Hương Ly - Lê Vượng - Dương Triều - Duy Phạm

TPO - Những khán giả đến sớm tại concert Thanh xuân được thưởng thức loạt tiết mục trong buổi tổng duyệt sân khấu cuối cùng.

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Rất đông fan của Buitruonglinh chiếm lấy vị trí "đắc địa" ở concert Thanh xuân vì 2 mục tiêu: Được giăng ngang tấm poster in tên, hình thần tượng. Sau đó là có vị trí thuận lợi nhất để cổ vũ cho nam ca sĩ.
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Các khán giả đến sớm được nghe/xem màn tổng duyệt cho một số tiết mục của Buitruonglinh. Nam ca sĩ không có mặt trực tiếp trên sân khấu để duyệt chương trình. Tuy nhiên, khi giọng hát Buitruonglinh cất lên trong các ca khúc quen thuộc, khán giả vỡ òa. Đám đông hát theo, tạo nên không khí sôi động trước giờ "G" concert.
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Các fan của CongB cũng xếp hàng, đặt chỗ từ rất sớm để chiếm lấy vị trí cận kề hàng rào. Đây là hình ảnh đặc trưng của những concert âm nhạc lớn, nơi mà từng "mét đất" là cuộc chiến vị trí để fan được gần thần tượng. Họ hy vọng thần tượng của mình sẽ thấy/đọc được các tấm poster.
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Cộng đồng Muzik (fan Quang Hùng MasterD) là những người "máu" nhất. Có nhiều khán giả đến địa điểm từ 13h, sẵn sàng đội nắng để có góc quan sát chính diện sân khấu.
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Khu vực cận kề sân khấu được khán giả lấp đầy từ rất sớm. Đây là khu vực mà một số nghệ sĩ sẽ di chuyển để giao lưu cùng khán giả.
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Đến sân khấu trước nhiều tiếng là thách thức thật sự cho khán giả giữa cái nóng oi bức. Trước đó, BTC phát hành vé có mã QR điện tử hiển thị trên hệ thống, bắt buộc phải trùng khớp thông tin và khán giả phải mang theo CCCD bản gốc (hoặc VNeID). 20.000 chỗ đã được BTC sắp xếp kỹ, không có hiện tượng vỡ trận. Vấn đề chỉ là khán giả đến sớm sẽ có vị trí thuận lợi nhất.
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Những sắc màu rực rỡ ở vị trí khán giả. Tất cả đều sẵn sàng cho một bữa tiệc âm nhạc đặc biệt, quy tụ đầy đủ yếu tố của concert âm nhạc bao gồm: các vocalist thực lực, loạt ca sĩ/rapper đình đám của thị trường và nhiều tiết mục dàn dựng sân khấu mãn nhãn, đa dạng đạo cụ.
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Từ 18h, cái nóng trôi qua, nhường chỗ cho sân khấu bắt đầu sáng đèn và âm thanh cất lên. Concert Thanh xuân đón khán giả từ độ tuổi 18+. Đường dây kịch bản từ âm nhạc đến sân khấu, dàn dựng vũ đạo được ê-kíp thực hiện để chạm tới cảm xúc của đầy đủ độ tuổi khán giả của chương trình.
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Những khán giả mang cờ đỏ sao vàng đến concert Thanh xuân, tạo nên hình ảnh ấn tượng, bên cạnh số đông là người trẻ, đến chương trình để săn đón thần tượng.
Hương Ly - Lê Vượng - Dương Triều - Duy Phạm
#concert #Thanh xuân #fan #buitruonglinh #sân khấu #hòa nhạc #fanclub

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