Bản hit tỷ view thổi bùng sức nóng của 20.000 người ở concert Thanh xuân

I. Về phía Ban Bộ ngành T.Ư
1.Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội.
2. Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá và xã hội của Quốc hội
3. Ông Mai Sơn - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
II. VỀ PHÍA T.Ư ĐOÀN:
1. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn
2. Anh Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam
3. Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
4. Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH T.Ư Đoàn.
III. VỀ PHÍA BAN TỔ CHỨC
1. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC
2. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
3. Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong
4. Nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện.
5. Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký Toà soạn báo Tiền Phong điện tử
6. Lãnh đạo Báo Tiền Phong các thời kỳ
III. Về phía địa phương
1. Ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội
2. Ông Trần Hải Hà - quyền Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên
IV.Hoa hậu, người đẹp
1. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà
2. Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân
3.Hoa hậu năm 2024 Hà Trúc Linh
4.Á hậu 1 Hoa hậu VN 2024 Trần Ngọc Châu Anh
5.Á hậu 2 Hoa hậu VN 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi
DJ/Producer hâm nóng concert Thanh xuân bằng set nhạc điện tử cùng MC ToRich. Niềm tự hào của nhạc điện tử Việt Nam mang đến sân khấu concert Thanh xuân bản hit "tỷ view" With You (Ngẫu hứng), Die Alone và nhiều ca khúc vươn tầm quốc tế khác.
Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.
Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.
Tiết mục khai màn quy tụ hàng trăm người, được dàn dựng công phu.
Concert Thanh xuân được triển khai theo mạch ba chương. Chương 1 - Ngọn lửa Thanh xuân mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.
Chương 2 - Khát vọng Thanh xuân đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước.
Chương 3 - Thanh xuân rực rỡ mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.