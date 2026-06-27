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Doanh nghiệp tháo dỡ bức tượng ‘Nữ thần Khai phóng’

Nguyễn Dũng

TPO - Tập đoàn Tân Tạo cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ứng của dư luận đã tiến hành dựng giàn giáo, quây bạt che bức tượng đồng thời thống nhất sẽ chủ động tháo dỡ bức tượng vào ngày mai (28/6).

Tối 27/6, lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cho biết, trước khi được đầu tư, khu vực triển khai dự án là vùng đất nhiễm phèn nặng, từng được đánh giá có nhiều hạn chế về điều kiện tự nhiên.

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Toàn cảnh bức tượng Nữ thần khai phóng.

Trong quá trình cải tạo, chủ đầu tư đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như xử lý nền đất bằng vôi, tro, trấu nhằm từng bước cải thiện thổ nhưỡng, hình thành khu đô thị sinh thái. Do đặc thù nền đất vẫn cần tiếp tục được kiểm soát phèn, hạng mục hệ thống tưới tiêu sinh thái được xây dựng để phục vụ xử lý phèn - mặn, duy trì mảng xanh và cảnh quan cho toàn khu đô thị.

Tập đoàn Tân Tạo cho biết công trình biểu tượng trong khuôn viên được bố trí nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, thể hiện tinh thần cải tạo và hồi sinh vùng đất. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh của dư luận liên quan đến hình ảnh, yếu tố văn hóa và sự phù hợp của công trình, doanh nghiệp khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nội dung liên quan theo đúng quy định.

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Ngay sau phản ứng của dư luận, bức tượng được quây dàn giáo.

Doanh nghiệp cũng cam kết tuân thủ quy hoạch, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, đồng thời lắng nghe ý kiến từ cộng đồng và các bên liên quan nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển dự án, cảnh quan đô thị và các giá trị văn hóa bền vững.

Trước đó, sau khi hình ảnh công trình “Nữ thần Khai phóng” lan truyền trên mạng xã hội và gây nhiều tranh luận, chủ đầu tư đã cho tạm dừng thi công, tháo dỡ giàn giáo để phục vụ việc kiểm tra, đánh giá và xử lý; đồng thời cho biết đang tiếp thu ý kiến dư luận và rà soát phương án thực hiện công trình.

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Bức tượng đã bị quây bạt và sẽ được tháo gỡ vào ngày mai 28/6.

Trao đổi thêm với PV Tiền Phong, lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cho biết ngay khi tiếp nhận phản ứng của dư luận chúng tôi đã tiến hành dựng giàn giáo, quây bạt che bức tượng đồng thời thống nhất sẽ chủ động tháo dỡ bức tượng vào ngày mai (28/6).

Nguyễn Dũng
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