Một xã ở Hà Nội có 11 dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

TPO - Địa bàn xã Thuận An, Hà Nội có 11 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), trong đó có 4 dự án cấp trung ương, cấp thành phố và 7 dự án cấp xã. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như tuyến đường từ đê hữu Đuống đến đường 181, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô, khu tái định cư phục vụ dự án và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

HĐND xã Thuận An, Hà Nội vừa tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND xã Thuận An khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đây, vấn đề cử tri quan tâm nhất là tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Hiện trên địa bàn xã Thuận An, Hà Nội có 11 dự án đang thực hiện công tác GPMB, trong đó có 4 dự án cấp trung ương, cấp thành phố và 7 dự án cấp xã. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như tuyến đường từ đê hữu Đuống đến đường 181, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô, khu tái định cư phục vụ dự án và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều loại đất, như: Đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất công do xã quản lý.

Tổng số cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bị thu hồi đất là 2.127 hộ, gồm 394 hộ đất ở; 1.495 hộ đất nông nghiệp; 154 hộ đất khác và 89 hộ phải di chuyển mộ. Tổng diện tích đất GPMB là 1.153.724,5m², gồm 44.069,8m² đất ở; 411.151m² đất nông nghiệp; 698.503,7m² đất khác. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 1.277,7 tỷ đồng.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND xã Thuận An

Trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Lê Hải Đăng cho biết, đối với dự án tuyến đường từ đê hữu Đuống đến đường 181 có chiều dài khoảng 2,45km, công tác kiểm đếm đã hoàn thành tại 5/6 thôn với 220 hộ dân, diện tích khoảng 4,4ha. Xã phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng trước ngày 20/8/2026 để khởi công dự án theo kế hoạch.

Đối với dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Thủ đô, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và đất công đã được bàn giao cho chủ đầu tư, đạt khoảng 73% tổng diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, công tác GPMB đối với đất ở vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đối với tiến độ GPMB dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, lãnh đạo UBND xã cho biết, mặc dù nhiều thủ tục đã được chuẩn bị từ trước, đến giữa tháng 6/2026 chủ đầu tư mới chính thức bàn giao mốc giới dự án. Do đó, toàn bộ hồ sơ phải được rà soát, cập nhật theo mốc giới mới. Xã đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục GPMB trong giai đoạn 2026-2027, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường theo quy định, công khai phương án để người dân và đại biểu HĐND giám sát.

Ông Lê Hải Đăng cũng thẳng thắn nêu rõ, nguyên nhân GPMB đối với đất ở vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều hộ dân cho rằng đơn giá bồi thường chưa phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế. Bên cạnh đó, người dân mong muốn được bố trí vị trí tái định cư thuận lợi hơn và sớm có quỹ đất để ổn định cuộc sống.

Thực tế, đơn giá bồi thường và công tác bố trí tái định cư hiện là những vướng mắc lớn nhất trong quá trình GPMB. Xã đã nhiều lần kiến nghị thành phố xem xét áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đối với các dự án trọng điểm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác tái định cư.

Đối với khu tái định cư phục vụ dự án, công tác GPMB trên diện tích hơn 11ha cơ bản đã hoàn thành. Dự kiến công trình sẽ khởi công trước ngày 20/7/2026. UBND xã phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 để sớm giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở.