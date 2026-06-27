Người trúng số 85 tỷ trong 1 tháng: 'Tôi vẫn sống như trước thôi'

Chỉ trong vòng một tháng, anh Bùi Văn Mạnh liên tiếp trúng số 3 lần với tổng giá trị giải thưởng gần 85 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình anh Mạnh vẫn diễn ra bình lặng. "Vợ tôi vẫn bán tạp hóa. Con trai vẫn đi học bình thường. Tôi cũng vẫn làm việc", anh nói.

Buổi sáng giữa tuần, khoảng sân cạnh miếu Ngũ Hành ở khu dân cư Phú Điền (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) đông đúc hơn thường lệ. Tám mâm cỗ được bày ra để đãi khách sau lễ động thổ sửa lại ngôi miếu nhỏ mà anh Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1981) nhiều năm qua vẫn ghé thắp hương mỗi khi đi làm.

Giữa tiếng cụng ly và những lời chúc mừng, người đàn ông vừa trở thành tâm điểm mạng xã hội sau ba lần trúng số liên tiếp, với số tiền khoảng 85 tỷ đồng trước thuế, tất bật đón khách, sắp xếp công việc.

"Tôi vẫn sống như trước thôi", anh Mạnh mở đầu câu chuyện.

Được báo trúng mới nhớ có mua vé số

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế, gia đình anh nhận về khoảng 75,9 tỷ đồng. Nhưng thay vì nghỉ ngơi hay thay đổi lối sống, người đàn ông này cho biết mọi sinh hoạt trong nhà vẫn giữ nguyên.

"Vợ tôi vẫn bán tạp hóa. Con trai vẫn đi học bình thường. Tôi cũng vẫn làm việc", anh nói.

Anh cho rằng số tiền lớn có thể giúp cuộc sống ổn định hơn, nhưng không phải lý do để thay đổi cách sống.

"Nếu chỉ ngồi ăn không thì núi cũng lở. Mình còn sức thì vẫn phải làm việc".

Số dư tài khoản ngày 24/6 của anh Mạnh, sau 3 lần trúng số.

Khoản tiền đầu tiên anh Mạnh quyết định chi không phải để mua xe sang hay bất động sản, mà là thực hiện điều đã ấp ủ từ lâu: sửa lại ngôi miếu Ngũ Hành nơi mình thường ghé cầu bình an.

"Tôi không sống ở đây nhưng làm ăn quanh khu vực này nhiều năm. Mỗi lần đi ngang đều ghé thắp nhang. Bây giờ có điều kiện hơn nên muốn góp chút tiền sửa sang cho khang trang".

Đại diện UBND phường Chánh Phú Hòa xác nhận anh Mạnh là một trong hai mạnh thường quân quyên góp trùng tu miếu Ngũ Hành.

Bên cạnh đó, anh cũng chuẩn bị xây lại căn nhà cho mẹ ở quê Phú Thọ vào tháng tới. Theo lời anh, căn nhà sàn cũ ở vùng cao đã xuống cấp sau nhiều năm chịu mưa nắng. Việc vận chuyển vật liệu lên bản tốn kém và vất vả, nhưng đó là điều anh muốn làm đầu tiên sau khi đổi đời.

"Có tiền thì trước hết phải để mẹ có chỗ ở đàng hoàng".

Anh Mạnh phát gạo miễn phí ở đại lý vé số An Khang, phường Chánh Phú Hoà.

Ngoài ra, anh Mạnh cũng đã trích 1 tỷ đồng để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt, phát gạo miễn phí tại một số điểm bán vé số trên địa bàn phường Phú An, Chánh Phú Hoà, TP.HCM.

Ít ai biết chỉ hơn nửa tháng trước, anh Mạnh vẫn là một người kinh doanh bình thường và mỗi sáng đều nhắn nhân viên đại lý mua giúp một vé số bằng hình thức chọn số ngẫu nhiên. Sáng 27/5, khi đang dọn dẹp nhà cửa cùng vợ, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Vừa bắt máy, anh nghe thấy giọng nói như thét lên vì phấn khích của nhân viên đại lý: "Anh ơi, anh trúng Jackpot rồi. Ra Hà Nội nhận giải nhé".

Lúc ấy, anh còn không nhớ mình đã mua dãy số nào. "Hôm trước tôi chỉ nhắn mua hộ một vé 70.000 đồng rồi đi làm tiếp. Đến lúc được báo trúng mới nhớ ra là mình có mua".

Ngày 5/6, anh quyết định xuất hiện công khai tại lễ trao giải thay vì đeo mặt nạ như nhiều người trúng Jackpot trước đó. Quyết định này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt cuộc gọi chúc mừng và sự tò mò về cuộc sống của người đàn ông vừa đổi đời sau một đêm.

Câu chuyện sau 10 năm mua vé số

Vận may vẫn chưa dừng lại. Vài ngày sau khi trở lại TP.HCM từ lễ trao giải Jackpot, anh Mạnh lại được nhân viên đại lý gọi báo tin trúng số. Lần này, 30 tờ vé số kiến thiết Bình Thuận mang về cho anh gần 1 tỷ đồng tiền thưởng.

"Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình may mắn đến đó là hết. Không ngờ chỉ ít ngày sau lại nhận thêm một tin vui nữa", anh kể.

Ngày 22/6, anh tiếp tục trúng 16 giải ba xổ số miền Nam với dãy số đuôi tứ quý 6666. Chỉ trong chưa đầy một tháng, tổng giá trị ba lần trúng thưởng chạm mốc gần 85 tỷ đồng trước thuế.

"Đến giờ tôi vẫn thấy mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ".

Anh Mạnh góp tiền trùng tu ngôi miếu ở phường Chánh Phú Hòa..

Vận may đến trong một tháng, nhưng giấc mơ về nó đã kéo dài gần một thập kỷ. Suốt 10 năm qua, mỗi tuần, anh Mạnh đều dành một ít tiền để mua cả vé số điện toán lẫn vé số truyền thống. Với anh, đó là một khoản chi cố định, vừa để hỗ trợ những người bán vé số không còn khả năng lao động, vừa như một thú vui nhỏ sau ngày làm việc.

"Tôi chưa bao giờ bỏ công bỏ việc để lao vào trò đỏ đen. Mình mua trong khả năng, có thì vui, không có cũng chẳng sao".

Trước khi trúng vé số, vợ chồng anh Mạnh đã tự gây dựng nhà cửa, một cuộc sống tương đối đủ đầy sau gần 20 năm bôn ba mưu sinh nơi đất khách. Ngược về năm 2006, chàng thanh niên Bùi Văn Mạnh cùng vợ rời quê Phú Thọ, mang theo vài bộ quần áo và chút vốn liếng ít ỏi, bắt xe vào Bình Dương với mong muốn tìm một công việc ổn định.

Điểm dừng chân đầu tiên của anh là một cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết. Những ngày làm công nhân, anh gùi từng bình nước nặng, làm việc từ sáng đến tối dưới cái nắng miền Nam. Sau đó, để có thêm thu nhập, anh lần lượt làm ở bãi vật liệu xây dựng rồi nhận công việc giao hàng cho siêu thị.

"Miễn có việc là tôi làm. Chỉ mong tích góp được chút tiền lo cho gia đình".

Năm 2016, hai vợ chồng quyết định chuyển lên TP.HCM tìm cơ hội mới. Tài sản đáng giá nhất khi ấy là chiếc xe máy Wave cũ dùng làm phương tiện mưu sinh. Một buổi chiều chạy ngang khu vực Bến xe Miền Đông cũ, tấm biển quảng cáo giải Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng khiến anh tò mò dừng xe. Anh bỏ ra 10.000 đồng mua tờ vé số đầu tiên trong đời.

Anh Mạnh từng làm nhiều công việc vào giai đoạn 2015-2016 và chiếc xe Wave dùng để giao hàng.

Tấm vé ấy không trúng. Nhưng từ lần thử vận may đó, anh hình thành thói quen đều đặn mua vé số mỗi tuần. Số tiền anh dành cho "phép thử may mắn" không bao giờ quá 300.000 đồng/tuần. Đó là giới hạn anh tự đặt ra, cho dù sau này số tiền mình kiếm được nhiều hơn, cuộc sống dần dư dả so với 10 năm trước.

Trong mắt nhiều người, anh Mạnh chắc chắn đã đổi đời nhờ vận may. Còn với anh, tấm vé số chỉ đến sau nhiều năm lao động không ngơi nghỉ. Và đó mới là điều anh muốn con mình nhớ nhất.

"Tấm vé số đã thay đổi tài khoản ngân hàng của tôi, nhưng chắc chắn không phải thứ định hình nên con người tôi hôm nay", người đàn ông 45 tuổi nói.