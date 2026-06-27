Nghệ An mở đường dây nóng 24/24 tiếp nhận tin báo về ma túy

TPO - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An công bố đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng các xã, phường an toàn, không ma túy.

Sáng 27/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Nghệ An - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy", đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.

Chương trình được kết nối trực tuyến với lễ mít tinh cấp quốc gia do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội và 125 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động “Nghệ An - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nhấn mạnh, những năm qua công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, nhất là sự xuất hiện của các loại ma túy tổng hợp, ma túy mới, tác động trực tiếp đến thanh thiếu niên và đe dọa sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xây dựng "xã, phường không ma túy" là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, vai trò của người dân có ý nghĩa quyết định.

Nghệ An ra mắt đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao trách nhiệm, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xây dựng mỗi gia đình trở thành "pháo đài" bảo vệ con em trước hiểm họa ma túy, mỗi khu dân cư là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu chạy hưởng ứng, lan tỏa phong trào xây dựng một xã hội khỏe mạnh, an toàn

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An cũng phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy thông qua đường dây nóng 0934.400.404, hoạt động 24/24 giờ. Lực lượng chức năng cam kết tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin và bảo đảm bí mật người cung cấp theo quy định.

Mỗi bước chạy góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và không có ma túy.

Ngay sau lễ mít tinh, tỉnh Nghệ An tổ chức giải chạy hưởng ứng với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy". Đông đảo đại biểu, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia chạy phong trào cự ly 1 km, lan tỏa thông điệp sống tích cực, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy trong cộng đồng.