Quảng Ngãi thu hồi tiền hỗ trợ hơn 400 cán bộ không đủ điều kiện sau sáp nhập

TPO - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, thu hồi tiền hỗ trợ đối với các trường hợp không còn đủ điều kiện hưởng chính sách từ Nghị quyết 23/2025 của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ).

Ngày 27/6, ông Tạ Công Dũng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có công văn gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh… về việc rà soát, báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải hoàn trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2025 của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ).

Theo ông Dũng, việc chi hỗ trợ theo Nghị quyết không có gì sai. Nhưng quy định rất rõ, chính sách chỉ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Kon Tum (cũ) đến làm việc tại tỉnh lỵ Quảng Ngãi (sau sáp nhập) đủ 12 tháng. Nhưng nhiều trường hợp nhận hỗ trợ, đến làm việc một thời gian thì xin chuyển công tác về tỉnh Kon Tum (cũ) hoặc nghỉ việc (không thuộc nguyên nhân khách quan) phải thu hồi, hoàn trả.

Đến nay, Sở Nội vụ xác định có 416/1.630 người thuộc diện phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ đã nhận. Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát danh sách này, bổ sung đầy đủ thông tin về lý do hoàn trả, đồng thời cập nhật kết quả thu hồi tiền đã nộp ngân sách nếu có thay đổi.

Đối với 1.214 trường hợp còn lại, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị tiếp tục kiểm tra, xác định có phát sinh trường hợp không còn đáp ứng điều kiện hưởng chính sách hay không. Nếu thuộc diện phải hoàn trả, các đơn vị phải ghi rõ lý do và cập nhật theo biểu mẫu hướng dẫn; trường hợp đủ điều kiện tiếp tục hưởng chính sách cũng phải xác nhận để làm căn cứ quản lý.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi xác định có 416/1.630 người thuộc diện phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ đã nhận.

Văn bản của Sở Nội vụ cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, báo cáo. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của danh sách các trường hợp phải hoàn trả tiền hỗ trợ. Nếu có cán bộ không đủ điều kiện nhưng không được đưa vào diện thu hồi, đơn vị liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Cùng với việc rà soát, Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thu hồi số tiền đã chi, nộp trả ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 24/6/2025, HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập.

Theo nghị quyết, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ một lần 25 triệu đồng để ổn định cuộc sống và nơi làm việc; riêng người lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập được hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/người theo quyết định của thủ trưởng đơn vị.

Nghị quyết cũng quy định người được hưởng chính sách phải công tác tại Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Quảng Ngãi đến hết ngày 30/6/2026. Trường hợp nghỉ công tác trước thời điểm này phải hoàn trả toàn bộ số tiền hỗ trợ đã nhận, trừ các trường hợp nghỉ việc do nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng theo quy định.