Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Hàng nghìn người đội nắng tham gia lễ hội đánh cá 300 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Vực Rào (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa dưới cái nắng hơn 36 độ C. Lễ hội có lịch sử gần 300 năm, gắn với tín ngưỡng cầu cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

tp-9jsjssk.jpg
Ngày 27/6, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại Vực Rào (thôn Nam Viên, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa, lễ hội dân gian có lịch sử gần 300 năm của địa phương.
tp-9873yns.jpg
tp-930.jpg
Ngay từ sáng sớm, người dân mang theo nơm, vó, lưới và các dụng cụ đánh bắt truyền thống tập trung quanh Đầm Vực chờ khai hội. Không chỉ người dân địa phương, lễ hội còn thu hút đông đảo du khách từ các huyện lân cận và tỉnh Nghệ An. Đáng chú ý, từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ đều hào hứng tham gia hoặc đứng cổ vũ, tạo nên không khí sôi động.
tp-uhhssk.jpg
Đầm Vực dài khoảng 1km, rộng gần 50m, là nơi sinh sống của nhiều loài cá tự nhiên như cá trắm, cá chép, cá lóc, cá rô... Trước ngày diễn ra lễ hội, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không đánh bắt để bảo vệ nguồn cá.
tp-29yhsl.jpg
Theo lãnh đạo địa phương, lễ hội đánh cá Đồng Hoa, còn gọi là lễ hội đánh cá Vực Rào hay lễ xả Vực, được hình thành từ đầu thế kỷ XVIII dưới thời Hậu Lê. Lễ hội thu hút hơn 1.000 người tham gia, họ lội dọc theo mặt đầm để tìm cá. Trên bờ, đông đảo người dân và du khách đứng theo dõi, cổ vũ.
tp-jsskslsl.jpg
tp-isksks.jpg
Sau gần hai giờ đánh bắt trên khu vực đầm, nhiều người bắt được những con cá có trọng lượng từ vài kg.
tp-93yh3o3.jpg
Theo người dân địa phương, lễ hội đánh cá Đồng Hoa không chỉ là dịp để khai thác nguồn thủy sản sau thời gian bảo vệ mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no. Qua nhiều thế hệ, người dân vẫn duy trì việc tham gia lễ hội như một cách gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và giáo dục con cháu về những giá trị của quê hương.
tp-3093873u.jpg
Ở tuổi 80, bà Phan Thị Nhung (thôn Mỹ Lộc, xã Nghi Xuân) vẫn hào hứng xuống đầm tham gia lễ hội đánh cá cùng con cháu. Bà đánh bắt được con cá trắm nặng 5,2kg, trở thành một trong những người được Ban tổ chức trao giải tại lễ hội.
tp-suh.jpg
Theo Ban tổ chức, lễ hội đánh cá Đồng Hoa không chỉ là hoạt động văn hóa truyền thống mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, bảo tồn nét sinh hoạt của cư dân nông nghiệp và quảng bá hình ảnh địa phương.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Hàng nghìn người đội nắng tham gia lễ hội đánh cá 300 năm tuổi ở Hà Tĩnh #lễ hội đánh cá Đồng Hoa #Vực Rào #đánh cá #Nghi Xuân #lễ hội 300 năm tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe