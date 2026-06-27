Hàng nghìn người đội nắng tham gia lễ hội đánh cá 300 năm tuổi ở Hà Tĩnh

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Vực Rào (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa dưới cái nắng hơn 36 độ C. Lễ hội có lịch sử gần 300 năm, gắn với tín ngưỡng cầu cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.
Ngay từ sáng sớm, người dân mang theo nơm, vó, lưới và các dụng cụ đánh bắt truyền thống tập trung quanh Đầm Vực chờ khai hội. Không chỉ người dân địa phương, lễ hội còn thu hút đông đảo du khách từ các huyện lân cận và tỉnh Nghệ An. Đáng chú ý, từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ đều hào hứng tham gia hoặc đứng cổ vũ, tạo nên không khí sôi động.
Sau gần hai giờ đánh bắt trên khu vực đầm, nhiều người bắt được những con cá có trọng lượng từ vài kg.