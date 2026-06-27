Hàng nghìn người đội nắng tham gia lễ hội đánh cá 300 năm tuổi ở Hà Tĩnh

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Vực Rào (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa dưới cái nắng hơn 36 độ C. Lễ hội có lịch sử gần 300 năm, gắn với tín ngưỡng cầu cho mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.