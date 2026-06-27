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Thái Nguyên:

Hai mẹ con "mất tích" được tìm thấy ở Huế

Thanh Hiếu

TPO - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã tìm thấy mẹ con chị M tại nhà một người đàn ông ở thành phố Huế.

Ngày 27/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, mẹ con chị T.M (24 tuổi, trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) đi khỏi nhà gây xôn xao trên mạng xã hội đã được tìm thấy.

Theo cơ quan công an, chị M bị khuyết tật thể nhẹ và ở nhà trông con.

Ngày 24/6, gia đình trình báo cơ quan công an và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về việc mẹ con chị M đi khỏi nhà cùng với một người đàn ông quen qua mạng xã hội.

Nhận được tin báo, Công an phường Quyết Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) tiến hành các biện pháp xác minh, tìm kiếm.

Cơ quan Công an xác định mẹ con chị M cùng một người đàn ông bắt xe khách vào TP. Huế. Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an TP. Huế rà soát, nắm hành trình di chuyển của xe khách.

Kết quả xác minh cho biết, tối 25/6, cả 3 người xuống xe tại vòng xuyến Tứ Hạ (phường Hương Trà, TP. Huế). Ngay trong đêm 25/6, Công an phường Hương Trà đã xác định người đàn ông đi cùng mẹ con chị M là T.V.S (SN 1970, trú tại phường Hương Trà).

Công an phường Hương Trà xuống nhà anh S và tìm thấy chị M cùng con trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Làm việc với cơ quan công an, cả hai người cho biết đã quen nhau từ trước và liên lạc, hẹn nhau cùng đi.

Công an phường Hương Trà đã trao đổi thông tin với Công an tỉnh Thái Nguyên để thông báo đến người nhà chị M.

Khoảng 11h ngày 26/6, Công an phường Hương Trà đã bàn giao mẹ con chị M cho gia đình để đưa về nhà.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 25/6 mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc chị M bế theo con đi theo một người đàn ông. Gia đình cho rằng, chị M và con bị bắt cóc nên đã chia sẻ trên mạng xã hội.

Cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh, tìm kiếm. Bằng các hoạt động nghiệp vụ, cơ quan công an đã bác thông tin mẹ con chị M bị bắt cóc.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Mất tích #Mạng xã hội

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