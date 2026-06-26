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Bạn đọc

Thái Nguyên: Thi công dự án chống ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Thanh Hiếu

TPO - Trên công trường dự án chống ngập, nhiều vị trí thi công chưa đặt rào chắn, biển cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người tham gia giao thông.

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Sau đợt mưa lũ năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các giải pháp công trình nhằm giảm nguy cơ ngập úng tại khu vực trung tâm. Theo đó, các đơn vị chức năng tập trung nạo vét hệ thống thoát nước, nâng cấp, mở rộng các tuyến cống chính, cải tạo hố ga thu nước. Đến nay, nhiều hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực trung tâm đã cơ bản hoàn thành hoặc bước vào giai đoạn cuối.
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Tại công trường dự án chống ngập, nhiều vị trí thi công được rào chắn, giăng dây, có biển cảnh báo đầy đủ. Tuy nhiên, cũng có những vị trí chưa thực hiện đầy đủ quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với người tham gia giao thông.
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Ghi nhận của Tiền Phong sáng 26/6 cho thấy, trên đường Quang Trung (phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) dài khoảng 300m, nhiều cống thoát nước đang thi công không được che chắn, đặt biển cảnh báo, đất đá ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường.
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Công trường trên đường Quang Trung không được che chắn, đặt biển cảnh báo.
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Lãnh đạo UBND phường Quyết Thắng cho biết, hiện tại dự án chống ngập khu vực trung tâm thành phố đoạn qua địa bàn phường đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Thực tế, cũng có một số vị trí đơn vị thi công chưa đặt rào chắn, biển báo. UBND phường sẽ cho kiểm tra và nhắc nhở các đơn vị thi công ngay.
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Tương tự, trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến (phường Phan Đình Phùng), một số vị trí cống thoát nước đã làm xong cũng chưa được hoàn trả mặt bằng theo quy định.
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Mới đây, ngày 24/6, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đặc biệt tại các khu vực đang khắc phục hậu quả thiên tai hoặc đang thi công công trình.
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Đặc biệt, mới đây trên địa bàn phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên), một tài xế xe tải đậu xe ven đường đã tử vong do rơi xuống cống thoát nước. Nguyên nhân là bởi tấm đan nắp cống bị gãy nhưng không được thay thế, đặt cảnh báo kịp thời. Do đó, vấn đề đảm bảo an toàn tại các công trình cần được các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm theo quy định.
Thanh Hiếu
#Chống ngập #Thái Nguyên #An toàn

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