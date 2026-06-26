Thái Nguyên: Thi công dự án chống ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

TPO - Trên công trường dự án chống ngập, nhiều vị trí thi công chưa đặt rào chắn, biển cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người tham gia giao thông.