Thái Nguyên: Thi công dự án chống ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

TPO - Trên công trường dự án chống ngập, nhiều vị trí thi công chưa đặt rào chắn, biển cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với người tham gia giao thông.
Tại công trường dự án chống ngập, nhiều vị trí thi công được rào chắn, giăng dây, có biển cảnh báo đầy đủ. Tuy nhiên, cũng có những vị trí chưa thực hiện đầy đủ quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với người tham gia giao thông.
Ghi nhận của Tiền Phong sáng 26/6 cho thấy, trên đường Quang Trung (phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) dài khoảng 300m, nhiều cống thoát nước đang thi công không được che chắn, đặt biển cảnh báo, đất đá ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường.
Công trường trên đường Quang Trung không được che chắn, đặt biển cảnh báo.
Lãnh đạo UBND phường Quyết Thắng cho biết, hiện tại dự án chống ngập khu vực trung tâm thành phố đoạn qua địa bàn phường đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Thực tế, cũng có một số vị trí đơn vị thi công chưa đặt rào chắn, biển báo. UBND phường sẽ cho kiểm tra và nhắc nhở các đơn vị thi công ngay.
Tương tự, trên tuyến đường Lương Ngọc Quyến (phường Phan Đình Phùng), một số vị trí cống thoát nước đã làm xong cũng chưa được hoàn trả mặt bằng theo quy định.