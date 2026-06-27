Đà Nẵng vận hành thí điểm sàn dữ liệu thành phố ra sao?

TPO - Sàn dữ liệu TP. Đà Nẵng sẽ được vận hành thí điểm theo cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát), tạo cơ sở thực tiễn để hoàn thiện mô hình sàn dữ liệu cấp địa phương, từng bước kết nối, tham gia sàn dữ liệu Quốc gia và xem xét mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm Sàn dữ liệu TP. Đà Nẵng. Trên cơ sở đề án, thành phố tập trung xây dựng và triển khai xây dựng Sàn dữ liệu Đà Nẵng hoàn chỉnh, tích hợp đầy đủ các thành phần kỹ thuật hiện đại như: kho dữ liệu, danh mục dữ liệu, quản trị dữ liệu, cổng chia sẻ và giao dịch dữ liệu…

Đà Nẵng triển khai thí điểm sàn dữ liệu theo cơ chế sandbox. Ảnh: Giang Thanh

Sàn dữ liệu này sẽ được thiết lập cơ chế vận hành theo cơ chế sandbox để vừa tạo không gian đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát rủi ro. Trên cơ sở đó, ban hành các quy chế quản lý, hợp đồng mẫu, cơ chế định giá và kiểm soát giao dịch dữ liệu, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và có thể nhân rộng trong thực tiễn.

Với việc thí điểm này, Đà Nẵng đặt mục tiêu hình thành thị trường dữ liệu bước đầu với các chỉ tiêu cụ thể, như: triển khai giao dịch dữ liệu trong tối thiểu 3–4 lĩnh vực trọng điểm, niêm yết khoảng 20 bộ dữ liệu, thu hút tối thiểu 10 đơn vị cung cấp và 20 đơn vị khai thác dữ liệu tham gia... để kiểm chứng nhu cầu thị trường và khả năng thương mại hóa dữ liệu.

Thời gian thực hiện thí điểm là 24 tháng, đây sẽ là giai đoạn tiền đề để hoàn thành các điều kiện kỹ thuật, pháp lý cần thiết đưa sàn dữ liệu vào vận hành.

Các nhóm dịch vụ chính mà sàn dữ liệu cung cấp gồm: đăng ký và công bố dữ liệu; định danh và truy xuất nguồn gốc dữ liệu; tìm kiếm và kết nối cung – cầu dữ liệu; chia sẻ và giao dịch dữ liệu; định giá dữ liệu, thanh toán và đối soát giao dịch; phân tích, khai thác và phát triển dữ liệu; quản lý, giám sát và hỗ trợ vận hành…

Sàn dữ liệu TP. Đà Nẵng được xây dựng theo mô hình nền tảng số tập trung, kiến trúc mở, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và giao dịch dữ liệu giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Hệ thống được thiết kế để dễ dàng mở rộng, tích hợp với các cơ sở dữ liệu, nền tảng số và hệ thống thông tin hiện có của thành phố, bộ, ngành Trung ương và các tổ chức liên quan.

Dữ liệu góp phần vào hoạt động quản lý và điều hành TP. Đà Nẵng.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã đầu tư xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu trọng điểm phục vụ chính quyền điện tử và đô thị thông minh về dân cư, doanh nghiệp, đất đai, giao thông, du lịch, y tế, giáo dục...

Trung tâm dữ liệu thành phố và Trung tâm Giám sát – Điều hành đô thị thông minh (IOC) đã được hình thành, tích hợp một phần dữ liệu từ các nguồn khác nhau.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu nền như: cơ sở dữ liệu công dân với hơn 1,3 triệu dữ liệu (đạt 100% dân số), cơ sở dữ liệu doanh nghiệp với gần 44.000 dữ liệu (đạt 100%), cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức với hơn 33.600 dữ liệu (đạt 100%), cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính…

Các cơ sở dữ liệu nền này được kết nối, chia sẻ qua Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố, đồng thời, kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của bộ ngành để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiệp vụ chuyên ngành.