Phát hiện Sơn dương quý hiếm ở Vườn Quốc gia Cúc Phương

TPO - Kết quả bẫy ảnh ghi nhận sự xuất hiện của loài Sơn Dương quý hiếm ở Vườn quốc gia Cúc Phương – loài vật từng ghi nhận vùng phân bố khá rộng nhưng đến nay rất hiếm gặp trong tự nhiên, thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.

Trong quá trình triển khai Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương, hoạt động bẫy ảnh đã ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm tại khu vực này, trong đó có Sơn dương, còn được biết đến với tên gọi Dê rừng.

Loài động vật này từng có một vùng phân bố rất rộng trên cả nước, khắp các cánh rừng từ Điện Biên đến Bình Thuận cũ. Tuy nhiên, trong hàng chục năm qua, nạn săn bắt trái phép cùng sinh cảnh sống bị thu hẹp, suy thoái đã khiến loài này suy giảm nhanh chóng.

Các nhà bảo tồn ước tính, quần thể loài đã giảm hơn 50% trong vòng 30 năm qua, trở thành loài thú hiếm gặp, xếp vào nhóm nguy cấp trong Danh lục đỏ Việt Nam.

Hình ảnh loài Sơn Dương được ghi nhận tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Theo các chuyên gia, việc ghi nhận Sơn dương cùng nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm khác cho thấy, hệ sinh thái của Vườn quốc gia Cúc Phương đang được bảo tồn khá tốt.

Bên cạnh đó, nhiều chỉ số đa dạng sinh học tiếp tục được duy trì theo hướng tích cực. Đây là tín hiệu đáng khích lệ đối với công tác bảo tồn tại khu rừng đặc dụng đầu tiên của Việt Nam.

Những kết quả đạt được có sự góp phần không nhỏ của Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương được triển khai 5 năm qua.

Giai đoạn 2021-2025, VFBC triển khai 91 hoạt động tại Cúc Phương với nguồn lực gần 655.000 USD.

Từ nguồn lực của dự án, năng lực quản lý bảo vệ rừng được tăng cường. Hệ thống tuần tra, giám sát đa dạng sinh học từng bước được chuẩn hóa. Đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản hơn, trang thiết bị phục vụ công tác bảo tồn được bổ sung. Nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng địa phương trong bảo vệ rừng ngày càng được nâng cao.

Hệ thống giám sát đa dạng sinh học được tăng cường với 37 điểm bẫy ảnh trên toàn Vườn quốc gia, thực hiện 4.513 đêm khảo sát và ghi nhận 4.373 phát hiện độc lập về động vật hoang dã.

Hình ảnh đàn lợn rừng ghi nhận tại Vườn quốc gia Cúc Phương từ hoạt động của Dự án.

Khối lượng dữ liệu thu thập được không chỉ giúp theo dõi hiện trạng các loài mà còn cung cấp cơ sở khoa học phục vụ quản lý thích ứng, đánh giá hiệu quả bảo tồn và xây dựng các chương trình phục hồi loài trong tương lai.

Không dừng lại ở phạm vi bảo vệ rừng và đa dạng sinh học, VFBC còn chú trọng gắn kết bảo tồn với phát triển cộng đồng. Các mô hình sinh kế thân thiện với môi trường, phát triển lâm sản ngoài gỗ, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và các hoạt động bảo vệ rừng có sự tham gia của người dân đã tạo ra những tác động tích cực tại vùng đệm.

Hoạt động giáo dục trong khuôn khổ Dự án.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương, những kết quả đạt được từ VFBC sẽ là nền tảng để đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn, tăng cường giáo dục môi trường, phục hồi các loài nguy cấp, quý hiếm và xây dựng Cúc Phương trở thành trung tâm chia sẻ kinh nghiệm về cứu hộ, phục hồi, tái thả động vật hoang dã và bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam.