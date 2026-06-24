Thêm 6 sếu đầu đỏ từ Thái Lan đã về Tràm Chim

TPO - Chiều 24/6, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các tổ chức quốc tế tổ chức tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan nhập về để nuôi và nhân giống. Đây là đợt tiếp nhận sếu đầu đỏ thứ 2 đưa về Tràm Chim, sau 6 con đưa về đợt 1 năm 2025.

Chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ về nuôi tại Vườn Quốc gia Tràm Chim là sự hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp, Tổ chức Công viên Động vật Thái Lan (ZPOT), Hiệp hội Vườn thú Việt Nam (VZA) và Hội Sếu Quốc tế (ICF). Đây là nỗ lực để bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái cho Vườn Quốc gia Tràm Chim – khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới. Chương trình cũng được đưa vào nội dung của cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul vào ngày 8/6 vừa qua, tại Hà Nội.

Sếu từ Thái Lan được đưa về Vườn Quốc gia Tràm Chim bằng đường hàng không.

Ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, hành trình đưa đàn sếu trở về vô cùng gian nan, cần có sự chung tay kết nối toàn cầu và đồng lòng của xã hội. Chặng đường phía trước để đưa đàn sếu đầu đỏ "định cư" và phát triển bền vững tại Tràm Chim vẫn còn dài với rất nhiều thách thức.



"Công tác bảo tồn sếu không chỉ bảo vệ một loài chim quý, còn phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, nâng cao sinh kế cho người dân và hướng tới sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên", ông Thiện nói.

Trước đó, từ ngày 21 - 23/6, đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp sang Thái Lan để hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và tiếp nhận các cá thể sếu.

Chiều 23/6, chuyến bay VN604 đã đưa 6 cá thể sếu từ Thái Lan hạ xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, đàn sếu được đưa về Vườn Quốc gia Tràm Chim. Đến 21h, Sếu về đến Tràm Chim và được thả vào chuồng nuôi sếu non, tất cả đều khỏe mạnh. Tại đây, đàn sếu được cách ly, chăm sóc và thực hiện các bước thích nghi theo quy trình bảo tồn.

Ông Nguyễn Phước Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Đàn sếu nhận về Tràm Chim đợt này gồm 2 cá thể trống và 4 cá thể mái, có trọng lượng từ 5,3 - 6,7kg. Trong suốt quá trình vận chuyển, các cá thể sếu được chăm sóc chu đáo, đưa vào khu vực kiểm soát nhiệt độ nhằm đảm bảo sức khỏe trước khi lên tàu bay.

Hiện hệ thống chuồng trại tại Vườn Quốc gia Tràm Chim đã được đầu tư bài bản, hoàn chỉnh để tiếp tục nhận thêm sếu mới. Đơn vị đã bố trí khu nuôi ghép đôi, khu nuôi sếu non, khu nuôi bán hoang dã, khu sinh sản, hệ thống xử lý nước thải và camera giám sát hiện đại. Riêng khu vực chuồng cách ly đã được khử khuẩn và cải tạo nghiêm ngặt.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. Theo Đề án, Đồng Tháp dự kiến, trong vòng 10 năm (2022 - 2032) sẽ nhập và nuôi thả 100 cá thể sếu đầu đỏ, với tối thiểu 50 cá thể sống sót. Đàn sếu đầu đỏ thả ra có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và sinh sống quanh năm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Sấu đầu đỏ đang được nuôi tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Trước đó, ngày 10/4/2025, Đồng Tháp đã tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ nhập khẩu từ Thái Lan. Đàn sếu này được đưa về Vườn Quốc gia Tràm Chim chăm sóc, phục vụ công tác nhân nuôi, sinh sản. Hiện đàn sếu đã thích nghi tốt với môi trường chăm sóc tại vườn.

Sếu đầu đỏ từ lâu đã được xem là linh hồn của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười. Sự suy giảm nghiêm trọng của quần đàn sếu tự nhiên trong những thập kỷ qua là trăn trở lớn của các nhà khoa học và chính quyền.

