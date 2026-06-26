TPHCM đón ‘đại bàng’ công nghệ toàn cầu

TPHCM đang tăng tốc chuẩn bị hạ tầng, quỹ đất và cơ chế thu hút đầu tư nhằm đón làn sóng dịch chuyển vốn công nghệ cao toàn cầu. Khu Công nghệ cao TPHCM được kỳ vọng trở thành một trong những đầu tàu thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Thông tin tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 25/6, ông Lê Thành Nhân, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, sẵn sàng đón dòng vốn FDI thế hệ mới trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Theo ông Nhân, Nghị quyết số 10-NQ/TW thể hiện sự thay đổi quan trọng trong tư duy thu hút đầu tư nước ngoài. Nếu trước đây trọng tâm là tăng số lượng dự án và quy mô vốn đăng ký thì nay mục tiêu được chuyển sang chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa của các dự án đối với nền kinh tế trong nước.

Khu Công nghệ cao TPHCM đang nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các tập đoàn công nghệ trên toàn cầu

Điều này đồng nghĩa với việc ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, có năng lực nghiên cứu phát triển và khả năng kết nối với doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện nay, Khu Công nghệ cao TPHCM đang là điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong lĩnh vực điện tử, vi mạch, tự động hóa và công nghệ số. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, thành phố đặt mục tiêu cao hơn khi hướng đến các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới và các ngành công nghệ lõi có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban quản lý Khu Công nghệ cao đang tập trung hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D). Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong cuộc đua thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Một trong những lợi thế lớn của TPHCM là vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế và mạng lưới logistics liên vùng. Sau quá trình mở rộng không gian phát triển, thành phố còn sở hữu hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn với hàng trăm khu công nghiệp, khu chế xuất và các trung tâm đổi mới sáng tạo hỗ trợ cho hoạt động sản xuất công nghệ cao.

Theo đại diện Ban quản lý Khu Công nghệ cao, thành phố cũng đang nghiên cứu mở rộng quỹ đất dành cho các dự án công nghệ cao trong tương lai. Việc chuẩn bị sẵn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và quỹ đất sạch sẽ giúp TPHCM chủ động đón các nhà đầu tư chiến lược khi làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục diễn ra.

Bên cạnh cơ hội, TPHCM cũng đối mặt với không ít thách thức. Cạnh tranh thu hút FDI công nghệ cao ngày càng gay gắt giữa các địa phương trong nước cũng như giữa các quốc gia trong khu vực. Các tập đoàn công nghệ hiện không chỉ quan tâm đến ưu đãi đầu tư mà còn đánh giá rất kỹ chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường đổi mới sáng tạo và khả năng cung ứng của doanh nghiệp địa phương.

Ông Lê Thành Nhân cung cấp thông tin tại cuộc họp báo chiều 25/6

Vì vậy, thay vì chạy theo số lượng dự án, TPHCM đang lựa chọn hướng đi mới là thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên những dự án có khả năng chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo hiệu ứng lan tỏa cho nền kinh tế.

“Chúng tôi hướng đến mục tiêu không chỉ thu hút vốn đầu tư mà còn thu hút tri thức, công nghệ và các trung tâm nghiên cứu phát triển. Đây sẽ là nền tảng để TPHCM tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực” - ông Lê Thành Nhân cho biết.

Với định hướng mới, Khu Công nghệ cao TPHCM đang từng bước “dọn tổ” để đón những “đại bàng” công nghệ toàn cầu, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn phát triển tiếp theo.