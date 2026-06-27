Chủ tịch Hà Nội: Không để sở, ngành chờ nhau, cấp cơ sở lúng túng trong thi hành Luật Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, thành phố đã xác định rõ phương châm “vừa hoàn thiện thể chế, vừa chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị thống nhất nhận thức, thống nhất cách hiểu và thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Theo ông, đây là yêu cầu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố. Việc quán triệt không chỉ dừng ở nghiên cứu, phổ biến văn bản mà quan trọng hơn là phải hiểu đúng tinh thần của Luật, nắm chắc mục tiêu của từng cơ chế, chính sách; nhận diện đầy đủ những điểm mới, những cơ chế vượt trội, những thay đổi về thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Từ đó, mỗi cơ quan, đơn vị phải chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, quy trình và giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh tinh thần, việc gì Luật đã quy định, nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã quy định rõ thì phải chủ động tổ chức thực hiện ngay, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không chờ đợi, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, không để văn bản có hiệu lực nhưng chậm đi vào cuộc sống; không để sở, ngành chờ nhau, không để cấp cơ sở lúng túng trong thực hiện.

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, ông Thắng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tiếp tục chủ động rà soát, tham mưu hoàn thiện các nghị quyết, quyết định để cụ thể hóa đầy đủ các cơ chế, chính sách mà Luật Thủ đô giao, bảo đảm hệ thống thể chế của thành phố luôn được hoàn thiện đồng bộ, kịp thời và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

“Chúng ta không để Luật thiếu cơ chế; càng không để cơ chế thiếu nguồn lực thực hiện. Mỗi chủ trương chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được bảo đảm bằng đội ngũ đủ năng lực, nguồn lực đủ mạnh và một bộ máy tổ chức thực hiện đủ quyết tâm, đủ hiệu quả để biến những cơ chế đặc thù thành kết quả phát triển cụ thể của Thủ đô”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề mới từ thực tiễn. Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, cầu thị lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Thường xuyên đối thoại với chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển của Thủ đô.