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Hai anh em ruột tử vong dưới ao nước gần nhà

Thái Lâm

TPO - Trong lúc gia đình không để ý, 2 anh em ruột ở xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng rủ nhau đi chơi rồi xuống tắm tại một ao nước gần nhà. Khi người thân tìm thấy, cả hai đã tử vong do đuối nước.

Ngày 27/6, lãnh đạo UBND xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 26/6, cháu H.L.G.B. (SN 2018) và H.H.P. (SN 2019, trú thôn 7, xã Đắk Mil) rời nhà đi chơi. Đến chiều cùng ngày, không thấy các cháu trở về, người thân cùng hàng xóm chia nhau tìm kiếm.

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Cơ quan chức năng trục vớt thi thể 2 em nhỏ.

Khi đến ao nước trong rẫy ở thôn Tân Lập, cách nhà các nạn nhân khoảng 200m, mọi người phát hiện hai đôi dép để trên bờ nên lập tức hô hoán tìm kiếm. Đến khoảng 16h30, người dân đưa được 2 cháu lên bờ nhưng cả hai đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Đắk Mil phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình xuống ao tắm, hai cháu không may bị đuối nước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Vụ việc thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ hè, nhất là tại các ao, hồ, sông, suối không có người lớn giám sát hoặc thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn.

Thái Lâm
#đuối nước #2 anh em ruột #xã Đắk Mil #tắm ao #Lâm Đồng

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