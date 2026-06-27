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Mưa lũ ở Cao Bằng làm 441 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng

Quốc Nam

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại Cao Bằng, làm 441 ngôi nhà bị ảnh hưởng, giao thông chia cắt; tổng thiệt hại ước tính hơn 5,3 tỷ đồng.

Ngày 27/6, theo báo cáo của tỉnh Cao Bằng, nước lũ trên sông Bằng Giang đang rút chậm, nguy cơ ngập lụt đã được giải tỏa. Chính quyền địa phương vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Hiện tại các phường trung tâm của tỉnh Cao Bằng mưa đã tạnh, trời hửng nắng, nguy cơ ngập lụt đã cơ bản được loại trừ. Tuy nhiên, thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, người dân vẫn cần phải chủ động theo dõi thông tin thời tiết và chuẩn bị sẵn phương án đối phó trong tình huống bất ngờ.

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Nước sông Bằng Giang dâng cao tràn qua bờ kè gây ngập lụt tuyến đường và một số nhà dân ven sông.

Sở NN&MT Cao Bằng cho biết, đợt mưa lớn gây thiệt hại ước tính khoảng 5,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, lũ trên sông Bằng Giang đạt đỉnh vào lúc 19h ngày 26/6 với mực nước 182,45 m, gây ngập nhiều khu vực ven sông.

Thống kê sơ bộ cho thấy, toàn tỉnh có 441 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 39 nhà bị sạt lở taluy dương, taluy âm, 366 nhà bị ngập dưới 1 m, 12 nhà tại xã Thanh Long bị ngập từ 1 - 3 m, 11 nhà bị cô lập và 8 nhà phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, một chuồng trại bị hư hỏng mái và một số tài sản của người dân như bồn nước inox, tấm lợp bị hư hại.

Về giao thông, Quốc lộ 34 tiếp tục xảy ra sạt lở taluy dương tại 3 vị trí, gây ách tắc giao thông; cột điện hạ thế đổ ra mặt đường đoạn qua xóm Hồng Trung, xã Tĩnh Túc. Hai tuyến đường tỉnh 216 và 202 xuất hiện nhiều điểm ngập nước, sạt lở taluy dương. Bên cạnh đó, 23 tuyến giao thông nông thôn bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập lụt.

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Đêm 26/6, nước sông Bằng Giang bắt đầu có hiện tượng rút dần.

Thiên tai cũng làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng. Có 4 công trình thủy lợi bị bồi lấp, 1 công trình cấp nước sinh hoạt bị sạt lở vùi lấp bể chứa và đường ống dẫn nước, 4 điểm trường tại các xã Tam Kim và Nguyên Bình bị sạt lở taluy, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và đường vào trường.

Quốc Nam
#ngập lụt #Cao Bằng #thiệt hại #sạt lở đất #mưa lớn #giao thông #thiên tai #sông Bằng Giang #thủy điện #mưa lũ

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