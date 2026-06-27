Du khách 77 tuổi tử vong khi tắm biển ở Lâm Đồng

TPO - Trong lúc tắm biển tại xã Tân Hải (tỉnh Lâm Đồng), một nam du khách đến từ TPHCM không may bị đuối nước. Dù được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 27/6, lãnh đạo UBND xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam du khách tử vong.

Khu vực biển xã Tân Hải, nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, ông N.T.H. (SN 1949, trú TPHCM) cùng đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại xã Tân Hải. Trong lúc tắm biển, ông H. không may gặp nạn.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ tại bãi biển nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu và phối hợp chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.