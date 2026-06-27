Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vùng núi và trung du Bắc Bộ sắp đón đợt mưa rất lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Mưa bắt đầu từ đêm 28/6, kéo dài đến sáng 30/6 với cường độ lớn từ 50-120mm, có nơi mưa rất lớn với cường độ vượt 250mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, từ khoảng đêm 28/6 đến sáng ngày 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ ở nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc khu vực vùng núi, trung du.

Ngoài ra, trong đêm 27/6 và ngày 28/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

mua-2606.jpg
Vùng núi, trung du Bắc Bộ đón một đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 28/6.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong các ngày 29-30/6 cũng có mưa rải rác vào chiều tối, đêm và sáng sớm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến mưa dông, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Tại miền Trung, hôm nay (27/6), nắng nóng hạ nhiệt ở Thanh Hoá nhưng tiếp tục gay gắt ở Nghệ An đến Phú Yên cũ với nhiệt độ trưa nay từ 36-38 độ.

Dự báo trong hai ngày 28-29/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hai ngày này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ còn duy trì đến hết ngày 30/6. Từ ngày 1/7 nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe