Quảng Ngãi đón ‘mưa vàng giải nhiệt’ sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

TPO - Sau chuỗi ngày hứng chịu nắng nóng gay gắt, chiều 27/6, nhiều khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa dông rải rác. Dù chỉ kéo dài khoảng 30 phút và lượng mưa không lớn, chỉ dưới 10mm, nhưng cũng đủ xua tan phần nào cái nóng oi bức, mang đến sự dễ chịu cho người dân sau chuỗi ngày thời tiết khắc nghiệt.

Từ ngày 12/5 đến nay, ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi liên tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, có thời điểm nhiệt độ lên tới 39,5 độ C. Nắng nóng không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đặc biệt tại khu vực dân cư và rừng ven biển.

Chiều 27/6, bầu trời nhiều nơi ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ chuyển mây, kèm theo dông và mưa rải rác. Dù không kéo dài và lượng mưa không lớn, nhưng đã nhanh chóng làm dịu đi cái nóng oi bức suốt thời gian dài qua.

Nhiều khu vực trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt.

Ông Nguyễn Văn Công (trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, "mấy tuần nay nóng quá, cả ngày lẫn đêm đều khó chịu. Chiều nay may có mưa, dù chỉ là cơn mưa ngắn, nhưng với người dân, đây là sự “giải nhiệt” kịp thời sau những ngày nắng như đổ lửa. Người dân ai cũng mong có thêm vài trận mưa nữa để đỡ ngột ngạt."

Theo ghi nhận của PV, sau chuỗi ngày dài tại nhiều khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi liên tục trải qua các đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C. Thời tiết cực đoan khiến nhiều vụ cháy rừng, cháy thực bì và hỏa hoạn xảy ra, gây thiệt hại cho người dân và làm gia tăng nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Trước chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi liên tục cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao đến rất cao. Nhiều khu vực rừng phòng hộ ven biển và vùng đồi núi rơi vào tình trạng khô kiệt, thảm thực bì dễ bắt lửa, chỉ cần một nguồn nhiệt nhỏ cũng có thể phát sinh cháy.

Khu vực phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) có mưa rất lớn.

Vì vậy, cơn mưa xuất hiện vào chiều 27/6 được nhiều người ví như “cơn mưa vàng”, không chỉ giúp hạ nhiệt bầu không khí oi bức mà còn góp phần giảm nguy cơ cháy rừng sau hơn một tháng khô hạn. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc mưa đổ xuống cùng những dòng trạng thái bày tỏ sự phấn khởi. Không ít người cho rằng đây là cơn mưa được mong chờ nhất sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt bao trùm trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, dù lượng mưa không quá lớn, chỉ dưới 10mm nhưng đây là cơn mưa rất quý trong bối cảnh nắng nóng kéo dài khiến độ ẩm không khí giảm mạnh, thảm thực bì khô kiệt và nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Mưa giúp giảm cảm giác oi bức, bổ sung độ ẩm cho cây trồng, đồng thời góp phần giảm đáng kể nguy cơ cháy rừng cũng như cháy nổ trong khu dân cư sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiều người cho rằng đây là cơn mưa được mong chờ nhất sau nhiều tuần nắng nóng gay gắt bao trùm trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, dông nhiệt thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Người dân cần đặc biệt lưu ý trong thời điểm giao mùa, nhất là khi mưa dông xuất hiện đột ngột.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi có dông, không trú mưa dưới cây lớn, đồng thời chủ động kiểm tra hệ thống điện, gia cố nhà cửa để phòng tránh rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra”, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.