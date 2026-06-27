TPO - Hưởng ứng "Ngày Thanh niên cùng hành động", hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, triển khai hơn 300 công trình, phần việc gắn với bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Trong ngày cao điểm, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hơn 300 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Mỗi công trình, phần việc đều thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó của đoàn viên, thanh niên. Trong ảnh đoàn viên thanh niên tu sửa lại công trình vui chơi cho trẻ em.
Đây là những mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong tuổi trẻ địa phương.
Một trong những điểm nhấn của đợt ra quân là các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Thông qua 23 chương trình được triển khai đồng loạt, các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số như iHatinh, VNeID; hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.