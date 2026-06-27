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Giới trẻ

Hưởng ứng Ngày Thanh niên cùng hành động

Hoài Nam

TPO - Hưởng ứng "Ngày Thanh niên cùng hành động", hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, triển khai hơn 300 công trình, phần việc gắn với bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

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Hưởng ứng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII﻿, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 27/6, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động” với chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
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Các hoạt động được triển khai đồng bộ ở tất cả các địa phương, đơn vị, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội﻿, chăm lo thiếu nhi và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế﻿.
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Trong ngày cao điểm, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hơn 300 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Mỗi công trình, phần việc đều thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó của đoàn viên, thanh niên. Trong ảnh đoàn viên thanh niên tu sửa lại công trình vui chơi cho trẻ em.
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Các cấp bộ Đoàn triển khai 5 hoạt động chăm sóc, tu bổ và số hóa thông tin tại các địa chỉ đỏ, đền thờ, di tích lịch sử. Những hoạt động này không chỉ góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa mà còn giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước﻿ và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
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Để khuyến khích tinh thần lập thân, lập nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, các đơn vị đã giới thiệu và ra mắt 4 mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu.
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Đây là những mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong tuổi trẻ địa phương.
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Một trong những điểm nhấn của đợt ra quân là các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng. Thông qua 23 chương trình được triển khai đồng loạt, các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số như iHatinh, VNeID; hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.
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Với hơn 300 công trình, phần việc cùng sự tham gia của hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên, “Ngày Thanh niên cùng hành động” không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi sau thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII mà còn khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #thanh niên Hà Tĩnh #Đại hội Đoàn lần thứ XIII

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