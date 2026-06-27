Hưởng ứng Ngày Thanh niên cùng hành động

TPO - Hưởng ứng "Ngày Thanh niên cùng hành động", hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, triển khai hơn 300 công trình, phần việc gắn với bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.