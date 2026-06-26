Tỉnh Đoàn Ninh Bình và Cà Mau ký kết nghĩa với nhiều nội dung quan trọng

TPO - Tỉnh Đoàn Ninh Bình và Tỉnh Đoàn Cà Mau vừa tổ chức chương trình ký kết nghĩa giữa hai đơn vị, mở ra giai đoạn mới trong việc tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh của tuổi trẻ hai địa phương.

Đại diện 2 đơn vị ký kết có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; anh Phạm Tuấn Tài - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, lãnh đạo hai đơn vị đã tiến hành ký kết Chương trình kết nghĩa với nhiều nội dung trọng tâm như: tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của hai địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, Hội, Đội...

Hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các công trình thanh niên, hoạt động an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả các hoạt động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Thanh niên tình nguyện hè”, “Xuân tình nguyện”...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cà Mau đã trao tặng 2 bộ máy tính cho Tỉnh Đoàn Ninh Bình, góp phần cụ thể hóa các nội dung phối hợp giữa hai đơn vị.

Hai đơn vị ký kết nghĩa với nhiều nội dung quan trọng.

Ngay sau Lễ ký kết nghĩa, đã diễn ra chương trình “Gặp gỡ tháng 6” giữa Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Tỉnh Đoàn Cà Mau và Nhóm Trường Sa trên chuyến tàu HQ 571. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, đoàn kết, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa các đơn vị và cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, góp phần lan tỏa tinh thần tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.