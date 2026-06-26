Xứng đáng là lực lượng trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai

TPO - Ngày 26/6, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có những phát biểu chỉ đạo quan trọng. Những thông điệp trong bài phát biểu đã truyền cảm hứng, động lực cho các đại biểu trẻ hành động xứng đáng là lực lượng trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai.

Bạn Hồ Phương Linh - cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Chủ động đổi mới sáng tạo

Được trực tiếp lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn XIII, tôi ấn tượng sâu sắc với những định hướng dành cho thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, tôi tâm đắc quan điểm giáo dục lý tưởng cách mạng không chỉ dừng ở việc truyền đạt nghị quyết hay những khẩu hiệu, mà phải giúp thanh niên hiểu đúng, tin vững và tự giác hành động. Theo tôi, đây là cách tiếp cận rất thiết thực, gần gũi với người trẻ hôm nay.

Bạn Hồ Phương Linh

Bài phát biểu cũng giúp tôi nhận thức rõ hơn rằng yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng tình cảm mà phải được cụ thể hóa bằng những hành động hằng ngày: Học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật, rèn luyện đạo đức, nhân cách và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng. Những kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa là động lực, vừa là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao tri thức, kỹ năng và bản lĩnh, chủ động đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển trong kỷ nguyên mới.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tự hỏi: Mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu? Đã góp gì để gia đình, người thân, quê hương, cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng tốt đẹp hơn? Đã chuẩn bị gì để không tụt lại phía sau thời đại? Và phải sống, học tập, lao động, cống hiến thế nào để khi nhìn lại tuổi trẻ, có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng?” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ: Thôi thúc hành động kiến tạo tương lai

Được trực tiếp lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn XIII, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và cũng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Điều khiến tôi ấn tượng và tâm đắc nhất là sự kỳ vọng, niềm tin rất lớn mà Đảng và đất nước dành cho thế hệ trẻ.

Anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Tôi đặc biệt tâm đắc với thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay: Có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì Nhân dân”.

Những lời nhắn nhủ đó không chỉ là sự động viên mà còn truyền cảm hứng, động lực, niềm tin, thôi thúc mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nỗ lực hành động.

Trở về từ Đại hội, với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cụ thể hóa các định hướng của đồng chí Tổng Bí thư bằng những chương trình, phong trào thiết thực; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay: Có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì Nhân dân - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Trị: Làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo

Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là những yêu cầu rất rõ ràng đối với thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới: Phải bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong đổi mới sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước. Tôi cũng đặc biệt tâm đắc với thông điệp phải “cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo”.

Anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Thông điệp đó nhắc nhở mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phải luôn tự hỏi mình hôm nay đã làm gì tốt hơn hôm qua cho quê hương, cho cộng đồng. Với tuổi trẻ Quảng Trị, hưởng ứng lời hiệu triệu của Tổng Bí thư không chỉ bằng quyết tâm mà bằng những hành động cụ thể trong học tập, lao động, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.