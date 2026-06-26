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Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên: 'Một hành trình đặc biệt sau nhiều năm tham gia công tác Đoàn'

Châu Linh - Ảnh: Như Ý

TPO - "Dù ở bất cứ một cương vị nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, luôn học tập, rèn luyện và cống hiến để có thể hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội, đó là giúp thanh thiếu nhi biến những ước mơ thành năng lực, biến những vấn đề trong năng lực thành sản phẩm và biến sản phẩm đó trở thành những điều có giá trị trong xã hội", chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn nói.

Tại buổi họp báo sau khi bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn đã trả lời câu hỏi của phóng viên về cảm xúc khi trước Đại hội đã chuyển công tác sang Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nay trở lại môi trường công tác Đoàn quen thuộc. Nữ Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, ở góc độ cảm xúc cá nhân, đây là một hành trình khá đặc biệt sau rất nhiều năm tham gia công tác Đoàn.

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Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Như Ý

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, trước hết, đây là niềm vinh dự khi được tổ chức tin tưởng và giao phó. Nhưng trên hết, chị ý thức rằng đây cũng là một thử thách. Trong những quyết nghị của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, thời gian sắp tới có rất nhiều thử thách, nhiều vấn đề đặt ra.

Vì vậy, không chỉ bất cứ cá nhân cán bộ nào, mà toàn Đoàn đều phải tập trung để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, tổ chức Hội và tổ chức Đội, theo kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Như Ý

Chị Hồ Hồng Nguyên cho biết, việc phân công từng đồng chí Bí thư với nhiệm vụ cụ thể như thế nào sẽ được bố trí sau Đại hội.

"Trong thời gian sắp tới, dù ở bất cứ một cương vị nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, luôn học tập, rèn luyện và cống hiến để có thể hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội, giúp thanh thiếu nhi biến những ước mơ thành năng lực, biến những vấn đề trong năng lực thành sản phẩm và biến sản phẩm đó trở thành những điều có giá trị trong xã hội", chị Hồ Hồng Nguyên nói.

Đại hội Đoàn lần thứ XIII đã khép lại nhưng nhiệm vụ đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Trọng tâm ngay sau Đại hội là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, biến tinh thần của đại hội thành hành động thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trên từng địa bàn, lĩnh vực và các khối đối tượng.

Dự kiến ngay trong tháng 7, hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết sẽ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, tổ chức Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá nhận thức của đoàn viên sau khi học tập thông qua ứng dụng quản lý, nhằm đo lường chất lượng thực chất.

Châu Linh - Ảnh: Như Ý
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