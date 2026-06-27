Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra nhiều định hướng chiến lược đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Những thông điệp đó đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các đại biểu dự Đại hội, đồng thời trở thành định hướng hành động trong nhiệm kỳ mới.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội:

Tiên phong làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số

Trong bài phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện và giàu cảm hứng tại Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều tôi tâm đắc nhất là quan điểm “Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy. Ảnh: Nguyễn Minh

Đây không chỉ là yêu cầu đối với tuổi trẻ mà còn là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước. Thanh niên chính là lực lượng có nhiều điều kiện nhất để tiếp cận cái mới, thích ứng nhanh với sự thay đổi và trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận này.

Tôi đặc biệt tâm đắc với thông điệp thanh niên không chỉ học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Điều đó cho thấy yêu cầu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới phải phát triển toàn diện cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Đối với tuổi trẻ Quân đội, đây vừa là định hướng, vừa là mệnh lệnh hành động. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; xây dựng lớp thanh niên Quân đội có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đây là nền tảng để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Quân đội làm chủ khoa học - công nghệ nhưng không xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu lãnh đạo và đoàn đại biểu thanh niên Quân đội tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, tích cực tham gia chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, chỉ huy và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; phát huy vai trò xung kích trong thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, tuổi trẻ toàn quân tiếp tục đổi mới các phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào “3 Tiên phong Quyết thắng” trong thanh niên Quân đội, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, tạo ra nhiều công trình, sáng kiến, đề tài, sản phẩm cụ thể phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

“Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong Quân đội có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực số, phương pháp công tác khoa học, thực sự là những người truyền cảm hứng, dẫn dắt thanh niên hành động, cống hiến và trưởng thành”, Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ:

Các phong trào hành động phải tạo giá trị, có sản phẩm cụ thể

Điều tôi đặc biệt tâm đắc trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu “Đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng”. Đây không chỉ là định hướng cho công tác Đoàn trong giai đoạn mới mà còn là yêu cầu cấp thiết để các phong trào thanh niên thực sự tạo ra giá trị, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước.

Chị Lư Thị Ngọc Anh. Ảnh: Nguyễn Minh

Điều quan trọng hơn là mỗi hoạt động phải tạo ra những kết quả cụ thể, đo đếm được và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Quan điểm “phong trào không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặt ra yêu cầu rất rõ ràng đối với tổ chức Đoàn các cấp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng.

Tôi đặc biệt đồng tình với cách tiếp cận mới khi mỗi phong trào cần trả lời rõ các câu hỏi: Phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Một phong trào thành công không chỉ được tính bằng số lượng người tham gia mà còn phải để lại những công trình, phần việc, mô hình có khả năng duy trì, nhân rộng và tiếp tục phát huy giá trị lâu dài.

Những định hướng này có ý nghĩa rất sâu sắc, Thành Đoàn Cần Thơ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào theo hướng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thực tiễn của người dân.

Đoàn đại biểu Cần Thơ tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Trong đó, tập trung phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho thành phố.

Đặc biệt, tinh thần “thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở” là định hướng rất rõ ràng để các cấp bộ Đoàn tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực mà địa phương đang cần, người dân đang mong muốn và thanh niên có khả năng cống hiến. Qua đó, mỗi hoạt động tình nguyện không chỉ giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng mà còn góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, ý thức trách nhiệm xã hội cho ĐVTN.