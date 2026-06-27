Chàng tiến sĩ '2 trong 1'

TP - TS Huỳnh Minh Anh đã bền bỉ đi qua những quy trình chế tạo kéo dài nhiều ngày và rất nhiều lần thất bại để nghiên cứu thiết bị điện tử sinh học hỗ trợ theo dõi, tiêu diệt tế bào ung thư. Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhà khoa học trẻ tiếp tục mang tinh thần kiên trì vào hành trình kết nối, đồng hành và tạo dựng giá trị cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Úc.

Học cách chấp nhận thất bại

Dưới sự hướng dẫn của GS Nguyễn Nam Trung- thuộc danh sách top 2% nhà khoa học thế giới Đại học Stanford năm 2024, chàng trai Huỳnh Minh Anh (Đại học Griffith, Úc), say mê tìm hiểu về vật liệu bán dẫn Silicon carbide (SiC) và thiết bị điện tử sinh học có khả năng cấy trong cơ thể người để theo dõi tín hiệu và tiêu diệt tế bào ung thư tồn tại trong môi trường cơ thể hàng chục năm.

Minh Anh đã trải qua những quy trình chế tạo kéo dài nhiều ngày nhưng chỉ vì một lỗi rất nhỏ mà toàn bộ mẫu thử phải làm lại từ đầu. “Có những thí nghiệm phải lặp lại hàng chục lần mới cho kết quả ổn định. Sau mỗi lần thất bại, mình cố gắng tự động viên, tự an ủi để tiếp tục các thí nghiệm mới”, Minh Anh chia sẻ.

TS Huỳnh Minh Anh (đứng ngoài cùng bên trái) và các bạn trong Hội SVVN tại bang Queensland trang trí và tổ chức các hoạt động triển lãm văn hóa tại Hội trường thành phố Brisbane tháng 8/2024.

Trong nghiên cứu về vật liệu bán dẫn và thiết bị cấy ghép sinh học, thách thức lớn nhất mà các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử y sinh gặp phải, đó là chứng minh được thiết bị có thể hoạt động ổn định, an toàn và lâu dài trong môi trường sinh học thực tế. Để đưa thiết bị ứng dụng lên tế bào ung thư, Minh Anh phải trải qua nhiều bước, từ chế tạo điện cực trong phòng sạch đến ứng dụng trên tế bào ung thư trên đĩa trong phòng thí nghiệm, và ứng dụng trên chuột...

“Khoa học không phải là hành trình tìm kiếm những kết quả hoàn hảo ngay lập tức, hay thành công liên tiếp. Đó là hành trình học cách chấp nhận những điều chưa biết, sự thất bại, tập kiên trì với mục tiêu dài hạn và tiếp tục tiến lên dù đôi khi kết quả không như kỳ vọng”. TS Huỳnh Minh Anh (Đại học Griffith, Úc)

Bởi, một thiết bị có thể hoạt động rất tốt trên máy đo điện trong phòng thí nghiệm, nhưng khi đưa vào môi trường sinh học sẽ phải đối mặt với rất nhiều yếu tố như: độ ẩm, dịch sinh học, phản ứng miễn dịch hay sự suy giảm vật liệu theo thời gian.

“Mình học được rằng trong nghiên cứu khoa học, thất bại là điều rất bình thường, và trong phòng sạch, sự chính xác, tuân thủ quy trình chế tạo là yêu cầu tuyệt đối. Những trải nghiệm đó dạy cho mình sự kiên nhẫn, tính cẩn trọng”, tiến sĩ trẻ chia sẻ.

Năng động trong vai trò “kép”

Gọi TS Huỳnh Minh Anh là chàng trai “2 trong 1” bởi ở anh đang đảm nhận hai vai trò tưởng chừng đối nghịch: Một Minh Anh miệt mài của phòng thí nghiệm và một Minh Anh năng động, nhiệt huyết của cộng đồng. Anh rất tích cực trong công tác Hội, kết nối sinh viên Việt Nam tại Úc thông qua các hoạt động học thuật, nghề nghiệp và văn hóa.

Với Minh Anh, một nhà nghiên cứu không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự đồng cảm, khả năng kết nối và tinh thần phục vụ cộng đồng. Khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Queensland (AVSQ) nhiệm kỳ 2023 - 2024, anh đã dẫn dắt hơn 30 ủy viên Ban Chấp hành triển khai nhiều hoạt động quy mô lớn hướng tới cộng đồng sinh viên Việt Nam tại bang Queensland.

TS Huỳnh Minh Anh (bên trái) nhận giải thưởng Griffith Sciences Student Impact Award năm 2024

Trong nhiệm kỳ, anh đã cùng AVSQ tổ chức 6 chương trình đa dạng, từ hỗ trợ hội nhập, định hướng học tập và nghề nghiệp đến quảng bá văn hóa Việt Nam. Nổi bật là chuỗi sự kiện “Future Queenslanders” với 3 hoạt động tại Hà Nội và Brisbane, cung cấp thông tin về đời sống, học tập, việc làm tại Queensland; đồng thời hỗ trợ tân sinh viên làm quen với môi trường mới. Cùng đó là chuỗi sự kiện hướng nghiệp “Career Compass” kết nối chuyên gia với sinh viên và người trẻ trong các lĩnh vực tài chính - kế toán, khoa học máy tính - kỹ thuật phần mềm, và thiết kế…

Bên cạnh đó, anh còn phối hợp tổ chức triển lãm Văn hóa Việt Nam tại Hội trường thành phố Brisbane, chương trình “Hoa Văn hóa” với các trò chơi lấy cảm hứng từ làng nghề truyền thống Việt Nam... Các hoạt động đã thu hút hàng trăm lượt tham gia của sinh viên Việt Nam, sinh viên quốc tế và người lao động trẻ, nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng đa văn hóa cũng như Hội đồng Thành phố Brisbane.

“Khoảnh khắc khiến mình cảm nhận rõ nhất những nỗ lực của Hội thực sự chạm đến cộng đồng là khi các bạn sinh viên hỏi: Bao giờ AVSQ tổ chức sự kiện phát triển chuyên môn tiếp theo? Bao giờ có sự kiện trình diễn văn nghệ tiếp theo? Hay sắp tới AVSQ còn chương trình gì nữa không?...”, Minh Anh chia sẻ.

Điều khiến Minh Anh hạnh phúc nhất không phải là tổ chức được một sự kiện lớn, mà là thấy được các bạn sinh viên mới sang Úc tự tin hơn, tìm được những người bạn đồng hành. Hay một sinh viên mới ra trường tìm được việc làm toàn thời gian trong ngành lập trình phần mềm sau khi tham gia các chương trình của Hội.

Ðề xuất mô hình “Phòng thí nghiệm mở”

Từ thực tế của một nhà nghiên cứu trẻ, năng động với công tác Hội, hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, TS Huỳnh Minh Anh mong muốn, tổ chức Đoàn triển khai thí điểm mô hình “Phòng thí nghiệm mở” cho thanh niên nhằm kết nối nhà khoa học trẻ, sinh viên, doanh nghiệp và địa phương để cùng giải quyết những bài toán thực tế bằng khoa học, công nghệ.

TS Minh Anh đã đạt được các giải thưởng như: Giải Nhì tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Úc năm 2026; Giải Nhất Giải thưởng Nghiên cứu khoa học AURORA năm 2025; Giải thưởng Công bố Khoa học tiêu biểu của Trường Kỹ thuật và Môi trường Xây dựng, Đại học Griffith năm 2025; Giải thưởng Get Down Under tại Hội nghị Quốc tế Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences lần thứ 29 (UTAS 2025). Trong công tác Đoàn - Hội, Minh Anh đã vinh dự nhận Bằng khen của T.Ư Hội SVVN nhiệm kỳ 2022 - 2024…

Theo anh, tổ chức Đoàn có thể tuyển chọn các nhóm nghiên cứu liên ngành gồm nhà khoa học trẻ, kỹ sư, sinh viên và đoàn viên tại địa phương. Mỗi nhóm được một chuyên gia cố vấn, một đơn vị sử dụng sản phẩm đồng hành và một “không gian thử nghiệm” để kiểm chứng giải pháp trong điều kiện thực tế. Những sản phẩm hiệu quả sẽ được hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, kết nối doanh nghiệp hoặc chuyển giao cho địa phương.

Minh Anh đề xuất mỗi tỉnh, thành Đoàn lựa chọn từ 1 đến 3 bài toán ưu tiên hằng năm. Trung ương Đoàn xem xét xây dựng ngân hàng chuyên gia, và làm đơn vị điều phối kết nối các bài toán với phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và trí thức trẻ Việt Nam tương ứng ở nước ngoài. Các nhà khoa học trẻ ở nước ngoài có thể tham gia cố vấn trực tuyến, phản biện thiết kế, hỗ trợ phân tích dữ liệu hoặc kết nối chuyển giao công nghệ.

Chàng tiến sĩ “2 trong 1” tin tưởng, nếu được triển khai bài bản, “phòng thí nghiệm mở” cho thanh niên có thể trở thành nơi tập hợp trí thức trẻ cùng chung sức giải quyết được những vấn đề của đất nước bằng tri thức và công nghệ.