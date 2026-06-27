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Giới trẻ

Ban Bí thư Trung ương Đoàn dự concert Thanh xuân

Châu Linh - Dương Triều

TPO - Tối 27/6, tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), Báo Tiền Phong tổ chức chương trình concert Thanh xuân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

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Toàn cảnh chương trình concert Thanh xuân﻿.
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Tham dự chương trình có bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.
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Về phía Trung ương Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn.
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Về phía Ban tổ chức có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện; nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Tiền Phong điện tử; cùng lãnh đạo Báo Tiền Phong các thời kỳ.
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Cùng tham dự concert Thanh Xuân có Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh (trái), Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi (giữa) cùng các người đẹp...
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Concert Thanh xuân với 3 chương: "Ngọn lửa Thanh xuân" mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc. "Khát vọng Thanh xuân" đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước. "Thanh xuân rực rỡ" mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.
Châu Linh - Dương Triều
#Báo Tiền Phong #concert Thanh xuân #Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII #Đại hội Đoàn XIII #Ban Bí thư Trung ương Đoàn #anh Bùi Quang Huy #Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn #anh Nguyễn Minh Triết

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