Hòa Minzy chụp hình cùng 20.000 khán giả, Đông Hùng khiến tất cả 'nổi da gà'

report Double 2T: 'Cảm ơn Thanh xuân'

Khép lại màn trình diễn À Lôi, rapper Double2T khẳng định concert Thanh xuân ý nghĩa đúng như tên gọi. Anh hy vọng sớm gặp lại khán giả trong những sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.

"Cảm ơn ban tổ chức, khán giả đã trao cho tôi cơ hội này", nam rapper nói.