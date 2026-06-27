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Giải trí

Isaac khuấy động buổi sáng, Jsonl lần đầu trải lòng

Tiền Lê

Trước khi khép lại hành trình giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, các Anh trai đón buổi sáng trong không khí vừa bình yên vừa rộn ràng, nơi mọi khoảnh khắc dần trở nên thân thuộc như một thói quen. 

Trước khi chính thức khép lại hành trình giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, các Anh trai đón buổi sáng trong bầu không khí vừa bình yên vừa rộn ràng. Không còn những bỡ ngỡ của ngày đầu, tiếng gọi nhau thức dậy, những bước chân tất bật chuẩn bị cho một ngày mới hay tiếng "thúc giục" quen thuộc của người anh cả Isaac đã dần trở thành một phần của nhịp sống nơi rừng xanh.

Chỉ sau vài ngày cùng ăn, cùng ở và cùng vượt qua những thử thách sinh tồn, khoảng cách giữa các thành viên dường như đã được xóa nhòa, thay vào đó là sự thấu hiểu, ăn ý và cảm giác thân thuộc như một gia đình.

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Các Anh Trai "Say Hi" biến rừng thành sân khấu rực rỡ.

Tái xuất với vai trò Người dẫn dắt, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục mang đến một nhiệm vụ mới đầy bất ngờ. Nhưng lần này, thử thách không chỉ là đích đến. Trong buổi dạo chơi giữa thiên nhiên hùng vĩ, những giai điệu quen thuộc của Anh Trai "Say Hi" bất ngờ vang lên, khiến cả khu rừng như bừng sức sống. Không cần sân khấu hay ánh đèn, các Anh trai vẫn hòa giọng, nhún nhảy và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Tiếng hát, tiếng cười và sự phấn khích lan tỏa khắp không gian, biến buổi dạo chơi thành một "concert" ngẫu hứng giữa đại ngàn - nơi âm nhạc kết nối mọi cảm xúc và lưu giữ những ký ức đẹp nhất của hành trình.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hành trình đi đến những chương cuối. Không còn những màn tranh tài hay thử thách, mỗi người lần lượt mở lòng về những điều chưa từng nói, về những áp lực, những nỗi sợ và cả sự trưởng thành sau những ngày sống giữa thiên nhiên. Đặc biệt, Jsol lần đầu thẳng thắn chia sẻ cảm giác tự ti của bản thân. Đáp lại, các Anh trai không chỉ dành cho anh những lời động viên mà còn chia sẻ những góc nhìn chân thành, tiếp thêm niềm tin để anh nhìn nhận giá trị của chính mình.

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Các Anh trai dưới tán rừng xanh mát Kon Ka Kinh.

Hurrykng cũng chân thành chia sẻ về những cảm nhận rất riêng, khi thừa nhận bản thân đôi lúc có phần thụ động trong giao tiếp và chưa thường xuyên bày tỏ cảm xúc cùng các anh em. Chưa dừng lại ở đó, Pháp Kiều cũng bất ngờ chia sẻ về việc từng “có hiểu lầm với 2 người trong dàn Anh trai”, khiến không khí trở nên căng thẳng.
Trong khi đó, Hùng Huỳnh, Đức Phúc và Rhyder không giấu được sự hoang mang, liên tục nhìn nhau trước thông tin được tiết lộ. Trước những lời bộc bạch này, phản ứng của dàn Anh trai sẽ ra sao? Những chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành của các chàng trai hứa hẹn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của hành trình.

Say Hi Rực Rỡ - Show truyền hình thực tế đầu tiên về sinh tồn dành cho Idol. Đón xem tập 4 “Say Hi” Rực Rỡ phát sóng vào tối Chủ nhật ngày 28/06/2026 lúc 20h trên kênh HTV2, kênh YouTube Dong Tay Promotion/ ON - Vie Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí VieON, lúc 20h30 trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh YouTube Chạm Gia Lai.

Tiền Lê
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