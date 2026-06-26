Tinh Hà "Say Hi" trước giờ phát sóng: JSOL “ba đầu sáu tay”, Đặng Hồng Hải xúc động

Mới đây trên nền tảng Instagram, "anh trai" JSOL đã có buổi livestream “tâm sự mỏng” cùng người hâm mộ về những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia Tinh Hà "Say Hi". Nam ca sĩ cho biết, anh cảm thấy hạnh phúc khi được gặp lại những người anh em quen thuộc, đồng thời có cơ hội kết nối với nhiều gương mặt mới. Theo giọng ca Dán Mắt, chương trình không chỉ mang đến nguồn năng lượng tích cực mà còn giúp anh khám phá thêm những khía cạnh khác của các Anh Trai.

“Đợt này mình đi thi cũng ‘trộm vía’ lắm, mình gặp cả mấy anh em cũ và mấy anh em mới, mình được truyền năng lượng nhiều, được mở mang nhiều thứ”, JSOL chia sẻ. Nguồn: @anh.t1529.

JSOL cho biết, điều anh ấn tượng nhất là tinh thần gắn kết giữa các nghệ sĩ. Các Anh Trai luôn sẵn sàng hỗ trợ, động viên lẫn nhau trong quá trình làm việc. Nam ca sĩ cũng bật mí, các sản phẩm âm nhạc của mùa thi năm nay sẽ mang nhiều màu sắc mới mẻ, hứa hẹn sẽ khiến khán giả bất ngờ: “Mấy bài mới cũng "dữ" á nên mọi người chờ nha”.

Bên cạnh những trải nghiệm tích cực, JSOL tiết lộ Tinh Hà "Say Hi" cũng là thử thách lớn đối với bản thân khi format chương trình có nhiều thay đổi. Nếu ở Anh Trai “Say Hi” 2024, nghệ sĩ chủ yếu tập trung vào chuyên môn biểu diễn thì ở chương trình năm nay, mỗi Anh Trai đều phải tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất: Từ làm nhạc, biên đạo, xây dựng concept sân khấu đến viết kịch bản, lập kế hoạch và quay MV. Nam ca sĩ hài hước cho rằng sau chương trình, mình có thể chuyển nghề sang làm nhà sản xuất vì gần như công việc nào cũng đã trải qua.

JSOL kể chuyện “ba đầu sáu tay” tại Tinh Hà Say Hi: Tuy áp lực nhưng học hỏi được nhiều điều. Nguồn: Threads @_tmijee_.

Chia sẻ trên kênh thông báo cá nhân, Thể Thiên bày tỏ niềm hạnh phúc và trân trọng tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình. Đồng thời, nam ca sĩ cũng hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều khía cạnh thú vị của bản thân: “Mong là sắp tới mọi người sẽ tìm hiểu được thêm nhiều điều thú vị hơn về Thiên qua Tinh Hà Say Hi”.

Thể Thiên háo hức trước cơ hội được giới thiệu nhiều hơn về bản thân đến công chúng.

Là một trong những nghệ sĩ trẻ được đánh giá có tư duy âm nhạc riêng biệt, sự xuất hiện của anh trong chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Nhiều khán giả mong chờ cơ hội được khám phá thêm những khía cạnh đời thường và cá tính của nam ca sĩ thông qua show thực tế giàu tính tương tác như Tinh Hà "Say Hi".

Sở hữu màu sắc âm nhạc hiện đại cùng cá tính nghệ thuật rõ nét, Thể Thiên từng ghi dấu ấn với khán giả qua các ca khúc SaiGontey, Lún Sâu và Interlude (Diễm Xưa)

Trong khi đó, Đặng Hồng Hải khiến netizen xúc động với những chia sẻ chân thành sau buổi họp báo ra mắt chương trình Tinh Hà "Say Hi". Trong buổi livestream trên TikTok, nam nghệ sĩ cho biết anh trân quý những người hâm mộ đã không ngại đường xa để đến gặp gỡ và cổ vũ mình. Sự ủng hộ ấy là nguồn động lực để anh nỗ lực và cống hiến hết mình trong hành trình sắp tới.

Đặng Hồng Hải cho biết sẽ cố gắng hết mình tại Tinh Hà "Say Hi" để không phụ niềm tin của người hâm mộ.