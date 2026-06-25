Ali Thục Phương: Từ sao nhí Cách Em 1 Milimet đến "ẩn số" ở Concert Thanh Xuân

HHTO - Cái tên Ali Thục Phương trong danh sách nghệ sĩ tham gia Concert Thanh Xuân có vẻ còn lạ lẫm với một số khán giả, nhưng nếu nhắc đến sao nhí phim "Cách Em 1 Milimet" hẳn nhiều bạn sẽ nhớ ra ngay.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 27/6 tại Trường đua F1 (cạnh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội), quy tụ dàn ca sĩ đình đám như: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, buitruonglinh, CONGB, Double2T, Muộii… Trong đó, Ali Thục Phương là giọng ca trẻ tuổi nhất tham gia sự kiện đặc biệt này.

Cô bạn 13 tuổi Ali Thục Phương (tên thật: Nguyễn Đỗ Thục Phương) có thâm niên hoạt động trong showbiz từ rất lâu. Việc sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và được truyền cảm hứng từ bà nội đã giúp Thục Phương nuôi dưỡng đam mê ca hát. Bắt đầu trình diễn thời trang, chụp ảnh mẫu từ khi 5 tuổi, Ali Thục Phương đã nhanh chóng làm quen với sân khấu và sau đó trở thành người chơi quen mặt ở nhiều show truyền hình như Con đường lịch sử, Điểm tựa Việt Nam, Hoa Vui Ca, Nhanh như chớp nhí, Siêu tài năng nhí…, rồi sau này lấn sân sang đi hát và đóng phim.

Vai diễn được nhiều người biết đến nhất của Ali Thục Phương chính là vai Tú lúc nhỏ trong phim Cách Em 1 Milimet. Dàn diễn viên nhí của phim này được khán giả khen ngợi hết lời nhờ diễn xuất tự nhiên, và Ali Thục Phương gây ấn tượng mạnh nhờ gương mặt xinh xắn, ánh mắt có hồn cùng biểu cảm đa dạng, lúc thì mạnh mẽ làm chị đại của cả nhóm bạn, lúc lại tình cảm sâu sắc trước các biến cố bất ngờ. Hiện giờ, Ali Thục Phương đang tham gia tiếp dự án phim Phía Bên Kia Thành Phố.

Ali Thục Phương còn có kênh TikTok sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, nơi cô bạn chia sẻ các clip hát nhạc truyền thống, nhạc Cách mạng thu về lượt xem đáng nể. Thục Phương từng gây bão nhờ video hát bài Em Là Mầm Non Của Đảng cùng với bà nội. Sau hơn một năm đăng tải, video này đã có hơn 50 triệu lượt xem và giúp cô bạn được mời đi diễn ở nhiều chương trình lớn.

Ali Thục Phương thực hiện video này chỉ với mục đích đơn giản là lưu lại kỷ niệm với bà nội nhưng chẳng ngờ lại được mọi người ủng hộ đến thế. Và cô bạn mong những ca khúc hào hùng của ông cha ta sẽ ngày càng lan tỏa đến các bạn trẻ.

Dù đã trình diễn ở nhiều sân khấu lớn, Ali Thục Phương vẫn đầy hào hứng, phấn khích khi đếm ngược đến lúc gặp gỡ khán giả của Concert Thanh Xuân. Cô bạn đang chuẩn bị một tiết mục đặc biệt cho buổi diễn ý nghĩa này và rất mong được mọi người ủng hộ.