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Kiều Sở nhận điểm thấp chạm đáy nhưng vì sao Trần Đô Linh không bị chê nhiều?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thường thì khi có một phim thất bại, dàn diễn viên sẽ thành tâm điểm hứng chịu chỉ trích. Nhưng vì sao Trần Đô Linh lại thoát được kiếp nạn này?

Kiều Sở đã kết thúc với đoạn kết bị cho là gây hụt hẫng khi các nút thắt tưởng như cao trào lại được xử lý rất đơn giản, thiếu logic. Mang tiếng là phim quyền mưu đấu trí nhưng các tình tiết nữ chính Sở Triều tính toán đối đầu với các âm mưu chốn triều đình lại quá ngắn gọn. Có lẽ vì thất vọng nên người xem chấm điểm cho Kiều Sở khá thấp, khiến phim nhận điểm số khởi đầu ở mức trung bình là 5.1.

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Kiều Sở càng chiếu càng ít người xem.

Thường thì một phim truyền hình thất bại như Kiều Sở sẽ khiến các diễn viên bị chỉ trích theo. Nhưng Trần Đô Linh lại ít bị chế giễu, ngay cả việc cô chưa tiến bộ diễn xuất cũng không bị bàn tán quá nhiều. Thậm chí, cư dân mạng lên tiếng chê bai Trần Đô Linh cũng nói rất nhẹ nhàng lịch sự, không hề nặng lời như nói về nhiều sao Hoa ngữ khác.

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Phim bị chê nhưng Trần Đô Linh "thoát nạn".

Netizen cho rằng Trần Đô Linh xây dựng được hình ảnh hoàn hảo, xinh đẹp học giỏi, vào showbiz cũng không có scandal nào, tính cách được khen hòa nhã lịch sự nên khán giả rất dễ có thiện cảm với cô. Chưa kể nữ diễn viên nhìn lúc nào cũng mỏng manh dịu dàng làm cho người khác không nỡ chê bai làm cô tổn thương.

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Phim mất điểm nhưng Trần Đô Linh ít bị chê.

Tuy nhiên, cũng có khán giả nhận thấy trong showbiz, nghệ sĩ không tạo nên tranh cãi lại chưa phải là điều tốt. Bởi cái tên nào càng tạo nhiều ý kiến trái chiều sẽ càng gây chú ý, luôn khiến mọi người phải bàn tán. Như Triệu Lộ Tư làm gì cũng khiến dư luận xôn xao. Ngược lại, những nghệ sĩ quá êm ả, chẳng có gì để ồn ào lại rất khó bứt phá thành ngôi sao hạng A.

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Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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