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Tình Yêu Có Pháo Hoa lên sóng, khán giả đồng loạt gọi tên “tổng tài đi giày độn”

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Liệu với "Tình Yêu Có Pháo Hoa", Đàn Kiện Thứ có thể xóa tan được quan niệm “tổng tài phim ngôn tình phải cao trên 1m8” hay không?

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Trong các phim ngôn tình, tổng tài thường được mặc định là có gương mặt đẹp hoàn hảo, chiều cao nổi bật, thường là tầm 1m85 để xuất hiện ở đâu cũng khiến mọi người phải trầm trồ. Nhưng tổng tài ở Tình Yêu Có Pháo Hoa thì lạ lắm, khi không có lợi thế chiều cao.

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Trong tập đầu tiên, ê-kíp đã rất chăm chút cho khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện của tổng tài Lý Diệc Phi. Đúng theo công thức một chiếc xe hơi hạng sang dừng lại, cửa mở ra, một đôi giày bóng lộn đặt xuống mặt đường và sau đó là nam chính sẽ lộ diện. Nhưng ngay từ khi nhìn thấy đôi giày, khán giả đã bật cười phát hiện nam diễn viên Đàn Kiện Thứ đi giày độn. Nam diễn viên cao 1m74 đã thấp hơn nhiều đồng nghiệp, nay còn đóng chung với Vương Sở Nhiên cao 1m72 nên càng khó tạo ra “gap size” mà khán giả yêu thích. Vì thế, Đàn Kiện Thứ đã phải nhờ đến giày độn để nhìn cao hơn bạn diễn.

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Dù đã cố gắng tăng chiều cao thì trong nhiều cảnh quay, Đàn Kiện Thứ nhìn chỉ ngang bằng Vương Sở Nhiên, thậm chí có lúc còn nhỏ hơn bạn diễn. Hai người không tạo được cảm giác “tổng tài vững chãi, che chở cho tiểu kiều thê” vốn là đặc trưng của phim ngôn tình. Từ đó mà nhiều khán giả lo Tình Yêu Có Pháo Hoa kém thu hút, khi hai nhân vật chính không đẹp đôi.

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Tuy nhiên, cũng có người bênh vực rằng Tình Yêu Có Pháo Hoa là phim hài hước, nam chính Lý Diệc Phi sa cơ lỡ bước, hết tiền phải đi thuê nhà nên có xây dựng hình ảnh tổng tài nhỏ con cũng không sao. Nếu Đàn Kiện Thứ diễn hay, chắc chắn người xem sẽ bỏ qua chuyện chiều cao mà tập trung vào những gì anh thể hiện trên phim.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tình Yêu Có Pháo Hoa #Đàn Kiện Thứ #tổng tài giày độn #phim ngôn tình #Vương Sở Nhiên

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