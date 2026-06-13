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SUPERGIRL x LE SSERAFIM: Cú nổ phòng vé từ nàng siêu nhân không cần hoàn hảo?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trailer đặc biệt của SUPERGIRL vừa được xuất xưởng bao gồm nhiều hình ảnh chưa từng được công bố của SUPERGIRL, kết hợp cùng vũ đạo độc đáo của LE SSERAFIM, mang đến một trải nghiệm vô cùng mới mẻ cho khán giả.

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, hãng Warner Bros. đã gây bất ngờ khi “tung hint” kết hợp với nhóm nhạc nữ Hàn Quốc LE SSERAFIM trong chiến dịch quảng bá bom tấn trọng điểm mùa hè năm nay của hãng là Supergirl. Ca khúc Celebration nằm trong album Pureflow Pt.1 của nhóm được phối mới để dành riêng cho bộ phim, bổ sung thêm chất pop cũng như tăng tốc độ cho phần nhịp điệu, hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút thú vị, bất ngờ cho khán giả trong rạp.

Dù không phải lần đầu tiên một nhóm nhạc nữ K-Pop có ca khúc xuất hiện trong bom tấn Hollywood, màn hợp tác giữa LE SSERAFIM và Supergirl có thể coi là một trong những chiến dịch quảng bá lớn nhất giữa phim Hollywood và idol K-Pop. Theo đó, ca khúc Celebration sẽ được sử dụng trong phiên bản chiếu rạp của phim Supergirl tại nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam.

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Supergirl không hề nghiêm túc như ông anh họ.

Supergirl hay Kara Zor-El là em họ của Superman nhưng tính cách đối lập hoàn toàn. Ở cuối phim Superman, khán giả đã thấy hai người gặp nhau tại Pháo đài Cô độc nhưng cô nàng tiệc tùng vẫn chưa có ý định sẽ về quê nhà Krypton. Và nhiệm vụ to lớn của nàng lúc này chính là giải cứu chú cún cưng Krypto vừa bị phản diện độc ác hạ độc và chỉ còn ba ngày để sống.

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Cô nàng đang lo nhiệm vụ bảo vệ cún cưng.

Bên ngoài là phim bom tấn hành động choáng ngợp nhưng Supergirl cũng mang cả những cảm xúc vô cùng gần gũi, rất đỗi “cá nhân” để chạm vào trái tim bất cứ khán giả nào. “Nhà là bất cứ nơi nào có cậu, bạn yêu”, câu thoại của Kara Zor-El nói với người bạn Krypto đã thể hiện tinh thần chung đầy ấm áp và cảm động của cả bộ phim, cũng cho thấy Supergirl là cô nàng siêu anh hùng chẳng cần hoàn hảo.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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