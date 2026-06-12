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Cuối cùng Kiều Sở cũng giúp Trần Đô Linh thoát cảnh “cười thì xinh khóc thì tệ”

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trần Đô Linh đã trải qua bao nhiêu vai diễn bị góp ý là khóc chưa đẹp thì đến "Kiều Sở", cô đã tìm được cách rơi lệ mà vẫn xinh đẹp ngút ngàn.

Lâu nay, Trần Đô Linh vẫn được xem là người đẹp hoàn hảo của showbiz Hoa ngữ. Cô học rất giỏi, gia thế giàu có hoành tráng. Cô sở hữu nhan sắc yêu kiều, khí chất nhẹ nhàng đúng chuẩn mỹ nhân thời xưa nên thường xuyên vào vai “bạch nguyệt quang” gây thương nhớ trong các phim cổ trang. Quả thật Trần Đô Linh chỉ cần mặc đồ cổ trang bước ra là thần thái tao nhã, kiêu sa đã tràn màn hình, lấn át hết bạn diễn.

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Trần Đô Linh cực hợp với phim cổ trang.

Nhưng người đẹp đến đâu cũng có điểm yếu, và điều khiến Trần Đô Linh tự ti nhất khi đóng phim là các cảnh khóc. Cô luôn bị phàn nàn là chưa quản lý được khuôn miệng nên biểu cảm không rõ là cười hay là khóc. Cô không kiểm soát được biểu cảm, cố sức để tạo nước mắt nên nhăn nhó mặt mày, đặc biệt khuôn miệng thường mím chặt nhìn không đẹp.

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Cô có nhược điểm khóc không đẹp.

Bằng chứng là một cảnh hậu trường của Trần Đô Linh ở phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã gây tranh cãi khi nữ diễn viên khóc đầy bất ổn. Cư dân mạng cho rằng vì Trần Đô Linh diễn không đạt nên cảnh quay này đã bị cắt bỏ khỏi phim. Còn fan của nữ diễn viên lại khẳng định đây chỉ là cảnh quay thử, khi Trần Đô Linh đang chuẩn bị cảm xúc, tâm trạng để nhập vai.

Trần Đô Linh được khen khóc đẹp trong Kiều Sở.

Không riêng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ mà ở những bộ phim trước đó, Trần Đô Linh cũng làm mọi người hoang mang khi cô khóc, thậm chí khán giả còn thấy buồn cười. Và đến Kiều Sở, chắc hẳn Trần Đô Linh đã tìm ra cách khắc phục nhược điểm khi các cảnh khóc của cô đều được khen. Nữ diễn viên không còn biểu cảm quá bi thương, mà chỉ cần giữ gương mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt từ từ rơi xuống má là đủ để khán giả cảm nhận được nỗi đau của nhân vật. Rất nhiều người đã khen Trần Đô Linh khóc tốt hơn trước rất nhiều, cho thấy cô đã tập trung tập luyện để nâng cao diễn xuất.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trần Đô Linh #Kiều Sở #Trần Đô Linh khóc #phim Kiều Sở #phim cổ trang

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