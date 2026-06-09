Đông Nam Á siết chặt vé concert ARIRANG của BTS: Check-in gắt, cấm cửa "phe vé"

HHTO - Sức nóng từ world tour "ARIRANG" của BTS đang khiến thị trường vé concert tại Đông Nam Á "điên đảo". Thế nhưng, cơ hội cho các "phe vé" gần như "bít cửa" với những "khóa bảo mật" mới cực gắt từ chính quyền và ban tổ chức các nước.

Khi khắp nơi đang rộn ràng "săn vé" concert ARIRANG của BTS từ Singapore đến Thái Lan..., nhiều fan giật mình khi cảnh sát nhập cuộc và đưa ra lời cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo.

Theo tờ The Straitstimes, sàn thương mại điện tử Carousell đã dừng và gỡ bỏ toàn bộ các bài đăng bán lại vé concert BTS để bảo vệ người tiêu dùng cho đến ngày 22/12 (tức là đến hết đêm biểu diễn cuối cùng của BTS tại Singapore). Lý do là bởi số tiền thiệt hại từ việc mua bán vé "chợ đen" qua các trung gian không chính thức tại đây đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Cảnh sát Singapore phải lập tức vào cuộc để bảo vệ người hâm mộ trước làn sóng lừa đảo vé tour diễn của BTS.

Không đứng ngoài cuộc chiến chống phe vé, Live Nation Philippines cũng vừa đưa ra thông báo chính thức khiến hội "ôm vé" đứng ngồi không yên. Vé concert BTS lần này sẽ được định danh chính chủ và cấm chuyển nhượng tuyệt đối, nghĩa là tên trên vé bắt buộc phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân khi kiểm tra tại cổng sân vận động. Nếu được tặng vé, người mua gốc bắt buộc phải có mặt và cùng bước qua cổng check-in, bằng không tấm vé đó hoàn toàn vô giá trị.

Ban tổ chức tại Thái Lan ra quy định gắt khi tuyên bố hủy vé chợ đen ngay lập tức và từ chối mọi loại "thư ủy quyền" khi check-in vào cổng.

Thái Lan có lẽ là quốc gia đưa ra lập trường cứng rắn và rõ ràng nhất ngay từ khi mở bán. Ban tổ chức Live Nation thông báo rằng mọi chiếc vé mua lại từ nguồn chợ đen đều bị hủy ngay lập tức và không hoàn tiền. Thậm chí "thư ủy quyền" vốn là bảo bối nhượng vé quen thuộc của các fan cũng hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Tại concert ARIRANG ở Bangkok (Thái Lan), chỉ có người sở hữu vé gốc đứng tên mua ban đầu mới được quyền vào sân.

Ban tổ chức iMe Indonesia lên án những kẻ đầu cơ và kêu gọi cộng đồng người hâm mộ chung tay báo cáo các bài đăng bán lại vé chợ đen.

Sức nóng của cuộc chiến chống "phe vé" tiếp tục lan sang Indonesia khi ban tổ chức iMe lên tiếng chỉ trích những kẻ đầu cơ và kêu gọi fan báo cáo các bài đăng bán lại. Trái ngược với sự quyết liệt này, Live Nation Malaysia và GoLive Asia lại hứng trọn gạch đá từ cộng đồng mạng vì hệ thống bán vé lỗi, khiến fan bức xúc khi vừa bấm vào đã thấy hết sạch vé dù lịch mở bán kéo dài tới 3 ngày.



Trên các diễn đàn, người hâm mộ liên tục chỉ trích ban tổ chức nước này chỉ biết ra thông báo phủ nhận, nói suông chứ không hề có hành động thực tế nào để bảo vệ fan. Thậm chí, nhiều bình luận còn hoài nghi có tình trạng tuồn vé nội bộ ra "chợ đen".

Với những quy định kiểm tra và chính sách nghiêm ngặt từ các nước, việc mua vé qua "chợ đen" hay các bên trung gian lúc này là cực kỳ mạo hiểm. Dù người bán có đưa cho mã QR thật, người mua vẫn đối mặt với nguy cơ bị từ chối vào cổng ngay tại sân vận động và chịu cảnh "tiền mất tật mang". Do đó, cách an toàn nhất lúc này là chỉ tin tưởng vào các cổng mở bán chính thức từ ban tổ chức.