Hudson Williams lên tiếng về “bức ảnh thị phi”, Connor Storrie bị kéo vào tâm bão

HHTO - Sự việc nam diễn viên Hudson Williams bị netizen "đào" lại một bức ảnh nhạy cảm thời trung học làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong khi phía nam nghệ sĩ khẳng định đây chỉ là một hành động thiếu nhận thức xảy ra khi anh còn ở tuổi vị thành niên, bạn diễn của Hudson trong "Heated Rivalry" là Connor Storrie cũng bất ngờ bị kéo vào làn sóng chỉ trích.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước việc một bức ảnh thời trung học của Hudson Williams - ngôi sao bộ phim truyền hình Heated Rivalry - bất ngờ bị lan truyền trở lại. Trong bức ảnh, nam diễn viên xuất hiện với biểu tượng chữ vạn (swastika) xoay nghiêng được vẽ bằng bút lông ngay trên trán, làm dấy lên làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng.

Ảnh chụp nam diễn viên từ thời trung học bất ngờ bị "đào" lại.

Biểu tượng chữ vạn (卐) ban đầu là một ký tự thiêng liêng trong tiếng Phạn, đại diện cho sự may mắn, tốt lành và thịnh vượng của các nền văn hóa cổ đại và tôn giáo Á Đông (như Phật giáo và Ấn Độ giáo). Đến đầu thế kỷ 20, biểu tượng này bị Đức Quốc Xã chiếm dụng, xoay nghiêng và biến thành biểu trưng cho chủ nghĩa phát xít. Kể từ đó, nó trở thành hiện thân của sự tàn bạo, nạn diệt chủng Holocaust và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, các nguồn tin thân cận với Hudson Williams đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ sự việc. Theo đó, bức ảnh được chụp từ thời nam diễn viên còn học trung học tại một thị trấn nhỏ ở Canada, trong khuôn khổ một chuyến cắm trại thường niên dành cho thanh thiếu niên địa phương.

Đáng chú ý, buổi tụ tập hôm đó có sự xuất hiện của rượu bia dù những người tham gia vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhiều thanh thiếu niên đã thực hiện các trò đùa thiếu suy nghĩ như dùng bút mực vẽ lên quần áo và cơ thể của nhau nhằm gây cười hoặc tạo sự chú ý.

Phía Hudson Williams cũng nhanh chóng lên tiếng và khẳng định rằng tại thời điểm đó, nam diễn viên hoàn toàn không hề hay biết có biểu tượng xúc phạm này trên mặt mình. Theo người đại diện, hình vẽ xuất hiện trên trán Hudson Williams là kết quả của một trò đùa thiếu suy nghĩ giữa những thanh thiếu niên trong lúc say xỉn, không xuất phát từ bất kỳ động cơ chính trị, tư tưởng cực đoan hay thông điệp thù ghét nào.

Thông qua người đại diện, Hudson Williams thừa nhận đây là một hành động thiếu suy nghĩ và không thể biện minh của một nhóm thanh thiếu niên. Phía nam diễn viên cho biết anh hiện tại nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hình ảnh này. Hudson Williams vô cùng hối hận về sự việc, đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu đối với sự tổn thương và thất vọng mà bức ảnh này đã gây ra cho nhiều người.

Tuy nhiên, tranh cãi không dừng lại ở riêng Hudson Williams. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng bài đăng "đào" lại bức ảnh năm xưa có thể là một phần của chiến dịch công kích có chủ đích từ một bộ phận người hâm mộ của Connor Storrie. Khi cuộc tranh luận ngày càng leo thang, sự chú ý của công chúng cũng dần chuyển sang nam diễn viên này. Hàng loạt bài đăng tổng hợp những lùm xùm và phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ của Connor Storrie bất ngờ được lan truyền rộng rãi, khiến anh trở thành tâm điểm mới của làn sóng bàn luận trên mạng.

Cụ thể, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ lại hình ảnh của Connor Storrie tết tóc kiểu cornrow - một biểu tượng văn hóa đặc trưng của người da màu. Hành động này của Connor ngay lập tức bị cáo buộc là “chiếm dụng văn hóa” đối với cộng đồng người da màu một cách vô ý thức.

Hình ảnh Connor Storrie tết tóc cornrow đang lan truyền trên mạng xã hội.

Một trong những tranh cãi khác được nhắc lại liên quan đến sự việc chương trình Saturday Night Live (SNL) từng bị tổ chức từ thiện Tourette’s Action chỉ trích gay gắt vì một tiểu phẩm nhại lại lễ trao giải BAFTA. Trong tiểu phẩm này, Connor Storrie bị một bộ phận khán giả lên án vì cho rằng anh tham gia vào nội dung có yếu tố chế giễu người mắc hội chứng Tourette - một rối loạn thần kinh phức tạp có thể ảnh hưởng đến hành vi và khả năng kiểm soát vận động của người bệnh.