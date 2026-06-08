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Phía Bên Kia Thành Phố: Thêm lý do khiến khán giả mong nữ chính đừng lộ diện

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi nữ chính Tuyết Lan xuất hiện, khán giả lại càng mong "Phía Bên Kia Thành Phố" chỉ có hai nam chính là vì sao?

Ngay từ đầu, Phía Bên Kia Thành Phố đã giới thiệu là phim thanh xuân học đường, xoay quanh tình bạn ba người giữa hai chàng trai Cương, Khuê với cô bạn xinh xắn học giỏi Tuyết Lan. Và “cô bạn đến từ phía bên kia thành phố” đã vô tình trở thành nguyên nhân khiến cho tình bạn thân thiết bao năm giữa Cương và Khuê bắt đầu rạn nứt.

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Cương - Khuê vẫn đang thân thiết.

Thoạt nghe, khán giả đều chờ đợi một câu chuyện trong trẻo, dễ thương về những bối rối, băn khoăn của mối tình đầu. Nhưng sau những tập đầu của Phía Bên Kia Thành Phố, người xem lại cho rằng phim sẽ hay hơn nếu chỉ có hai nam chính.

Bởi Cương và Khuê đều có tính cách rất thú vị, hoàn cảnh gia đình cũng đủ phức tạp để tạo thành đôi bạn vừa đối lập vừa hỗ trợ lẫn nhau. Trong khi cư dân mạng đang chờ đợi Cương sẽ tiếp tục làm vệ sĩ tình nguyện của Khuê như thế nào thì Tuyết Lan lại phá vỡ mọi chuyện.

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Thì Tuyết Lan bỗng dưng xuất hiện.

Tuyết Lan vừa học giỏi, vừa cá tính, không phải kiểu “tiểu bạch thỏ” yếu đuối ngây thơ ngơ ngác hứa hẹn sẽ là cô gái khiến cả Cương và Khuê chao đảo. Tuy nhiên, diễn viên Tú Quyên đóng vai Tuyết Lan bị cho là có diện mạo quá chững chạc để vào vai học sinh.

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Tuyết Lan bị xem là hơi già so với học sinh.

Dù đã để tóc mái thưa cho trẻ trung hơn nhưng Tú Quyên vẫn lộ vẻ già dặn và biểu cảm hơi quá sắc sảo. Thêm vào đó, khuôn miệng của Tú Quyên khi nói chuyện cũng bị cho là thiếu tự nhiên, khiến nhân vật Tuyết Lan nhìn không được sự thoải mái dễ chịu. Cũng là đóng vai học sinh khi đã quá tuổi nhưng Ngọc Huyền ở phim Cha Tôi Người Ở Lại được khen là trong trẻo, dễ thương hơn.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây là vai diễn đầu tiên của Tú Quyên nên cô chưa thể diễn xuất ổn ngay được. Chưa kể Tuyết Lan là vai chính thì càng thêm áp lực cho diễn viên và biết đâu ở những tập phim sau, Tú Quyên sẽ tiến bộ hơn.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Phía Bên Kia Thành Phố #phim VTV #Thái Vũ #Võ Hoài Vũ #Tú Quyên

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